L’addio al nubilato non dev’essere visto come l’ultima occasione in cui vivere la propria vita da persona libera prima di diventare moglie di qualcuno e dover soccombere a nuovi doveri e responsabilità. Questa festa dev’essere un saluto a ciò che eravamo prima di poter completare la metà che ci mancava, un momento di gioia da condividere con le amiche tra scherzi divertenti e un buon calice di vino. Vediamo qualche idea originale per organizzarlo al meglio.

Quando si festeggia l'addio al nubilato e chi lo paga

Quando si pronunciano le parole addio al nubilato sembra che si stia partendo per andare a fare cose indicibili in chissà quale parte del mondo. Azioni che prima potevano essere fatte abitudinariamente senza dover rendere conto a nessuno o ancor peggio, gesti dei quali mantenere la più totale segretezza per non incappare in qualche guaio con il proprio partner. Il fatto che spesso sopraggiunga la gelosia dall’una o dall’altra parte in questi casi è normale ma non dev’essere possessiva né tanto meno proibitiva. L’addio al nubilato, come il rispettivo addio al celibato, è una festa tenuta in onore di una donna che presto percorrerà l’altare per raggiungere il suo promesso, abbandonando per sempre la condizione di nubile.

Poiché questo evento viene interpretato dalle amiche della sposa come l’ultima notte da “single”, lo spirito dei festeggiamenti viene nascosto alla controparte e tocca livelli mai visti prima.

Proprio per quest’ultimo motivo dev’essere organizzato almeno una settimana prima delle nozze per poter consentire alla sposa di non arrivare a carponi in chiesa o con qualche effetto collaterale della sbornia ancora presente. A organizzarlo è la sua testimone che deve accertarsi di avere tutti i contatti delle altre ragazze che vi parteciperanno in modo tale da poterle sentire per definire i dettagli del programma.

Per quanto concerne il pagamento, galateo vuole che siano i rispettivi partecipanti a sostenere il costo della serata evitando alla sposa di mettere mano al portafoglio, soprattutto in vista di un matrimonio che le farà sborsare cifre importanti.

Addio al nubilato: come organizzarlo e cosa non deve mancare

Organizzare un addio al nubilato potrebbe sembrare una cosa da niente ma nella realtà dei fatti è un impiego di tempo davvero impegnativo. Poiché a parteciparvi potrebbero essere amiche e conoscenti con età differenti è utile definire i dettagli con calma, anziché prendersi all’ultimo e correre rischiando di fallire nella missione.

La tempistica ottimale vede l’introduzione dell’argomento almeno 4/5 mesi prima della presunta data del festeggiamento che deve per forza coincidere con almeno una settimana di anticipo rispetto al giorno delle nozze.

Ad assumersi la responsabilità di ogni cosa è la testimone della sposa che, in questo caso, sarà la coordinatrice principale e la figura di riferimento che tutte le partecipanti conoscono già o avranno modo di conoscere più avanti. Il suo compito verterà anche sulla redazione della lista con i nomi di tutte quelle che parteciperanno alla festa e, qualora vi fossero dubbi in merito a una di loro può sempre affidarsi al volere della sposa.

Per non rischiare di perdersi con il passare dei mesi, è utile e poco dispendioso in termini di tempo creare un gruppo Whatsapp per iniziare a strutturare il programma della giornata e definire una scadenza per riuscire a fare tutto senza procrastinare troppo.

Una volta valutato il carattere della sposa e ciò che più le potrebbe piacere si passa alla scelta della location, che non deve essere necessariamente un ristorante o una discoteca.

Stabilendo il budget insieme alle altre si può optare per qualcosa di alternativo e molto più bello come ad esempio una giornata alle terme o alla spa, un viaggio di pochi giorni tutte insieme o, se la stagione lo permette, una festa indimenticabile sulla spiaggia.

Una volta preso visione delle cose da fare insieme e gli scherzi a cui sottoporre la sposa urge il bisogno di avvisarla, in modo tale che possa liberarsi da possibili impegni, soprattutto se per farlo è tenuta a chiedere ferie a lavoro. Qualora l’addio al nubilato si svolga all’estero è consigliabile cercare di confonderla e preparare un improbabile bagaglio per non farle capire dove si sta andando e se proprio non sembra convinta si può passare all’azione: bendatela e mettetela nel bagagliaio dell’auto (un'azione più frequente di quanto di possa pensare). Ciò che non deve assolutamente mancare è lo spirito d'iniziativa e il buonumore e nella borsa della testimone devono esserci tutti i gadget tematici più famosi come:

la fascia “Bride to be”

un vestito bianco da farle indossare

il frustino a nove code

la coroncina da principessa

le t shirt con la stampa “Amiche della sposa”

e tantissimi palloncini e mascherine colorate per questa ricorrenza.

I siti maestri nella commercializzazione di queste decorazioni sono etsy.com, bsigadget.com e lemienozze.shop ma se avete bisogno che il tutto vi venga recapitato in tempi brevi, potete affidarvi senza dubbio ad Amazon.

5 idee economiche per l'addio al nubilato perfetto

La festa di addio al nubilato solitamente non ha un costo eccessivo per le partecipanti ma per chi ama fare follie e spendere una fortuna a volte si può arrivare facilmente ai 500/600€. Dal momento che non tutte però hanno la disponibilità di sostenere una spesa così importante, esistono almeno 5 idee economiche in grado di trasformare questo momento in qualcosa di indimenticabile.

Poiché il dove è il punto di partenza di tutta l’organizzazione vi farà piacere sapere che tra le tendenze più in voga c’è quella di portare la sposa a godersi una bella giornata di relax alla spa, magari massaggiata da capo a piedi con oli e cioccolato fuso. Attorniata da candele profumate e completamente assorta nel benessere che le abili mani delle massaggiatrici (o dei massaggiatori, perché no) sanno infondere.

Un’altra idea molto interessante è anche quella di far diventare la festa un po’ più birichina, andando alla scoperta di accessori erotici tra un bicchiere di vino e qualche risatina sommessa.

A questo proposito, l’esperienza proposta dal brand Valigia Rossa è perfetta per tastare l’argomento senza cadere mai nel volgare o nel cattivo gusto.

Inoltre, questo momento è utile non solo per la sposa che sarà tenuta a soddisfare le richieste amorose del futuro marito ma anche per tutte le partecipanti che potrebbero riscoprire il bello della passione e dell’intrattenimento tra le lenzuola. Per la sposa avventurosa invece, si può optare per qualche sport estremo come il lancio dal paracadute, il rafting, le escursioni a cavallo, un giro in mongolfiera.

Bellissima anche l’idea di portare la sposa a una lezione di danza del ventre o pole dancing, utili per rallegrare lo sposo dopo una lunga giornata lavorativa.

E se proprio volgiamo esagerare, niente vieta di contattare degli spogliarellisti per ravvivare la serata e mettere in difficoltà la futura sposa. Se la sposa ama le cose più tranquille si può pensare a un week end all’insegna della gastronomia, imparando a preparare piatti creativi e torte nuziali oppure passare un’intera giornata a rimpinzarvi di stuzzichini e a bere bicchieri di vino, immersi nella bellezza della campagna.

Se proprio non c’è l’intenzione di rimanere in Italia, un’idea potrebbe essere quella di partire con il primo volo per Disneyland, andare a visitare Praga oppure raggiungere le discoteche d'Ibiza.

Ogni luogo è lecito e perfetto per l’addio al nubilato, soprattutto se a organizzarlo sono delle amiche fuori di testa alle quali piace festeggiare senza sentirsi in imbarazzo di fronte a tante persone.

Gli scherzi più belli da fare all'addio al nubilato

Nel secondo paragrafo sono stati citati gli scherzi da fare alla sposa come elementi immancabili in una festa d’addio al nubilato. Sì perché se questo momento dev’essere divertente per lei, non significa che non debba essere divertente anche per chi lo organizza e per chi vi partecipa.

Innanzitutto, dovete sapere che per evitare che la festeggiata si tiri indietro all’ultimo è necessario stilare il famoso “Giuramento della sposa” ovvero una specie di attestato in ci sono presenti delle regole e dei vincoli ai quali ella si deve attenere, non solo in merito alla segretezza di ciò che potrebbe avvenire nel corso della serata ma anche come impegno di reciproca assistenza fra partecipanti.

Tra gli scherzi più ovvi spopola quello di chiedere il numero di telefono al primo bel ragazzo che si incontra per strada oppure far cantare a squarciagola una canzone sconcia.

Se si vuole uscire dagli schemi però, eccone alcuni davvero ben pensati per farla uscire dalla sua comfort zone e metterla al centro dell’attenzione:

karaoke a sorpresa

spogliarello divertente (con volontari disposti a farlo)

foto compromettenti (vestire la sposa in modo ridicolo e farle una foto ricordo con i passanti)

la valigia (sostituire tutti i suoi vestiti con capi appariscenti o imbarazzanti)

caccia al tesoro con oggetti hot

il borotalco nel phon

il gioco di “io non ho mai” in versione alcolica

lo shot al buio

Attenzione però a causarle eccessivo imbarazzo, potreste dire addio al divertimento in un batter d’occhio!

Cosa regalare ad un addio al nubilato

Quando la festa sta per finire e tutte le idee scherzose sono state eseguite arriva il momento dello scambio dei regali. Infatti è tradizione fare dei piccoli doni alla sposa, in aggiunta a quanto si regalerà il giorno delle nozze. Tutte le partecipanti a turno consegnano un piccolo presente alla futura sposa, qualcosa di materialmente durevole che possa rimanere con lei per tutta la vita. Il regalo, oltre a essere un ricordo della festa è anche una prova concreta dell’amicizia che vi lega e un augurio di felice matrimonio. Tra i più votati compaiono:

il completino intimo (sexy o casto non importa, purché sia ironico)

un gioiello da indossare il giorno delle nozze