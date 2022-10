L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, è stato accusato dalla donna di violenza e maltrattamenti domestici. Dell'uomo si sa ben poco: cerchiamo di scoprire insieme qualche notizia in più sull'ex compagno della nota conduttrice romana.

Adriana Volpe, nota conduttrice romana amatissima da pubblico, che l’ha apprezzata nei panni di opinionista nella scorsa edizione del GF VIP, è attualmente alle prese con una spiacevole questione legale. L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, è infatti stato accusato dalla donna di violenze e maltrattamenti domestici.

Ben poco si sa dell’uomo, dato che non fa parte, come l’ex moglie, del mondo dello spettacolo.

Cerchiamo quindi di scoprire insieme qualche informazione in più sull’ex marito di Adriana Volpe. Tenteremo di capire chi è Roberto Parli, che lavoro fa, qualche dettaglio sulla relazione, ormai naufragata, con l’ex modella.

Chi è il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli

Il nome di Roberto Parli è ben noto nel mondo dell’imprenditoria. Nonostante il nome dell’uomo sia spesso associato alla ex moglie Adriana Volpe, infatti, Parli è un notissimo imprenditore.

Non fa però parte del mondo dello showbiz, ed è per questo che le informazioni sul suo conto non sono moltissime.

La sua data di nascita è però nota: l’imprenditore è nato l’11 aprile del 1973 a Lugano. Nella città svizzera, oltre ad essere nato, Roberto è anche cresciuto.

Tuttavia, l’imprenditore possiede la residenza a Montecarlo per motivi lavorativi.

Come già ribadito, Roberto Parli, a differenza dell’ex moglie Adriana Volpe, non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Di mestiere fa l’imprenditore: è proprietario della RP & Blackmond.

Si tratta di una nota agenzia che si occupa di affitti e vendite di immobili di lusso in Costa Azzurra. Anche se non sappiamo molto sul patrimonio di Roberto, un’attività del genere lascia supporre dei guadagni annui davvero molto elevati.

Nonostante abbia sempre cercato di mantenersi lontano dai riflettori e dal lavoro dell’ex moglie, un triste evento lo ha visto protagonista qualche anno fa.

Parli finì, suo malgrado, al centro delle cronache per un incidente stradale nel 2011, che gli è costato la distruzione della sua auto. Tuttavia, dall’incidente l’imprenditore si riprese abbastanza rapidamente.

L’ex marito di Adriana Volpe è appassionato di sport. Secondo le indiscrezioni, nel suo tempo libero si dedica alla corsa. È anche appassionato di tennis e calcio.

Adriana Volpe e Roberto Parli: dal matrimonio al processo per violenze

Il matrimonio tra Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli risale al 6 luglio 2008. Si tratta, per la conduttrice, del secondo matrimonio: nel 2000, la Volpe è stata infatti sposata per soli quattro mesi, con l’imprenditore Enrico (detto Chicco) Cangini.

La storia d’amore tra Roberto Parli e Adriana Volpe è durata fino al 2021. I due sono tra l’altro diventati genitori: hanno una figlia, Gisele Parli, che è nata nel 2011 e oggi ha undici anni.

La coppia ha inoltre perso un figlio. Prima della nascita di Gisele, Adriana aspettava un bambino, ma la gravidanza non andò purtroppo a buon fine.

Il matrimonio tra la conduttrice romana e l’imprenditore sembra essersi definitivamente concluso già dal giugno 2021.

La showgirl avrebbe raccontato, presso il Tribunale di Roma, come le problematiche della coppia sarebbero iniziate ancor prima. In molti ricorderanno che la donna ha partecipato al Grande Fratello VIP 4 nel 2020: è stato allora che, secondo la donna, l’uomo ha iniziato a trattare lei e la figlia con violenza.

Le accuse: oltre i maltrattamenti domestici

Secondo le parole di Adriana Volpe, durante la sua partecipazione al reality, l’uomo si sarebbe trasformato da marito e padre amorevole a uomo violento. Roberto Parli, secondo la showgirl, non perdeva occasione per maltrattarla, anche in presenza della loro bambina.

Nonostante la donna abbia abbandonato il Grande Fratello Vip volontariamente, per stare vicina alla famiglia durante la pandemia, la crisi del suo matrimonio con Parli sembrava ormai irreversibile.

Inoltre, secondo la Volpe, già prima che la donna abbandonasse il reality, Parli non solo aveva iniziato a prelevare denaro dal conto di Adriana senza autorizzazione per utilizzarli per investimenti online, ma aveva anche più volte manifestato, davanti ai familiari della donna, un certo risentimento.

“Questa donna la distruggo” avrebbe detto Parli, che tra l’altro sembrava anche intenzionato a impedire alla figlia della coppia di rivedere la madre Adriana.

Minacce che non si sono fermate dopo l’uscita della Volpe dalla casa del GF Vip, anzi. Data la frequenza con cui venivano pronunciate, la donna ha deciso di mettere fine alla relazione e di condurre l’ormai ex marito in processo.

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, ha già una nuova fiamma? I rumors lo confermano

Al momento, l’ex marito di Adriana Volpe deve rispettare un divieto di avvicinamento. A seguito della denuncia presentata dalla Volpe, Roberto Parli non può assolutamente avvicinarsi né all’ex moglie, né alla figlia.

Voci di corridoio sembrerebbero confermare che l’uomo, dopo la conclusione del rapporto con Adriana nel giugno 2021, abbia iniziato una nuova relazione. Secondo i rumors, la nuova compagna di Parli sarebbe la conduttrice e attrice svizzera Clarissa Tami.

