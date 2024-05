Tutto su Adriana Volpe, al timone insieme a Magalli de I fatti vostri dal 2009 al 2017 ed ex concorrente di Pechino Express e del Grande Fratello VIP, dove è stata poi anche opinionista. Ecco chi è Adriana Volpe e cosa c’è da sapere su di lei, dal lavoro alla vita privata.

Chi è Adriana Volpe, dal debutto a oggi

Adriana Volpe nasce a Trento il 31 maggio 1973, sotto il segno dei Gemelli, da papà Giuseppe e mamma Lina. Dopo la maturità al liceo scientifico si trasferisce a Roma, dove inizia la sua carriera nel mondo della moda.

Nel 1990 sfila in tutto il mondo per la Why Not Models agency, mentre nel 1992 debutta in tv come concorrente a La ruota della fortuna. L’anno seguente diventa valletta nel programma Scommettiamo che…?, diretto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, nel quale resta fino al 1996. Nel 1994 vince il concorso Prima Miss e un anno dopo dirige la rubrica pomeridiana su Rai 2 Segreti per Voi. In quello stesso anno, inoltre, debutta sul grande schermo con il film Viaggi di nozze di Carlo Verdone.

Dopo qualche stagione a TMC2, dal 1999 al 2009 è tra le conduttrici di Mezzogiorno in famiglia, in onda il fine settimana su Rai2. Dal 2003 al 2009 conduce anche Mattina in famiglia, mentre nel 2004 diventa giornalista pubblicista.

Da settembre 2009 a maggio 2017 conduce assieme a Magalli e Cirillo il programma I fatti vostri su Rai 2, per un totale di 8 edizioni. Intanto torna al cinema nel film francese Teen Star Academy, oltre a fare un cameo in My Father Jack nel 2017.

Nel 2018 insieme a Cirillo prende parte al programma Pechino Express, mentre nel 2019 pubblica il suo primo Romanzo, Così mi piaci. A gennaio 2020 prende parte al Grande Fratello Vip che abbandona però a marzo per motivi familiari, passando alla conduzione su TV8 del programma Ogni mattina, tra il 2020 e il 2021. Proprio nel 2021 sbarca a Mediaset nel ruolo di opinionista del GF Vip, tornando nel 2022 alla Rai per il programma BellaMa’.

Adriana Volpe, vita privata e marito

Nel 2000 la Volpe dopo una breve frequentazione si sposa con l’imprenditore romagnolo Chicco Cangini, ma il matrimonio dura solo 4 mesi. Otto anni dopo ci riprova, stavolta con Roberto Parli, titolare dell’agenzia House & Co attiva nell’affitto e nella vendita di immobili in Costa Azzurra, residente a Montecarlo. Dalla loro unione, nel 2011, nasce Gisele.

Nel 2020 la coppia entra in crisi in seguito alla partecipazione della Volpe al GF Vip, dopo la quale la conduttrice parlerà di condotte poco consone dell’ex marito, che ormai ha perdonato ma dal quale ha deciso di divorziare per proteggere la figlia.

In tutto questo la Volpe ha avuto anche due brevi frequentazioni con Flavio Briatore (2002) e Giuseppe Pancaro (2001 – 2002).

Leggi anche: Adriana Volpe, ecco dove vive la conduttrice ed ex opinionista del GF Vip