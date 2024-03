Chi è Adriano Giannini: vita privata e curiosità sul figlio di Giancarlo

Sulle scene da oltre vent'anni, Adriano Giannini è uno degli attori italiani più apprezzati. Figlio d'arte - entrambi i genitori sono grandi interpreti - è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Adriano Giannini: chi è l'attore figlio del grande Giancarlo

Classe 1971, Adriano Giannini è nato il 10 maggio a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro, da papà Giancarlo e da mamma Livia Giampalmo. Pur essendo cresciuto a pane e cinema, ha iniziato la sua carriera in modo quasi casuale e non come attore. A soli 18 anni, per guadagnare qualche soldo in più, ha lavorato come aiuto operatore nel film Evelina e i suoi figli, diretto dalla madre.

In seguito, sempre dietro la macchina da presa, ha collaborato con altri grandi registi, come Giuseppe Tornatore, Sylvester Stallone e Anthony Minghella. Soltanto dopo aver vestito i panni di aiuto operatore ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Si è iscritto ad una scuola di teatro e nei primi anni del 2000 ha debuttato come co-protagonista nel film Alla rivoluzione sulla due cavalli.

Il successo è arrivato poco dopo, quando è stato scelto da Guy Ritchie per il remake di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, pellicola di cui era stato protagonista il padre Giancarlo. Anche se il film non ha riscosso grandi apprezzamenti dalla critica, Adriano ha avuto modo di farsi conoscere.

Da questo momento la sua carriera ha preso il via e ha collezionato diversi successi, sia in pellicole italiane che straniere. Tra i titoli più famosi, per il cinema e la tv, si ricordano: Le conseguenze dell’amore, Ocean’s Twelve, Nero bifamiliare, Il principe del deserto, Baciami ancora, Un matrimonio da favola, Una donna per amica, Ho ucciso Napoleone, Il colore nascosto delle cose, Tre piani, Luisa Sanfelice e Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, In treatment, e Bang Bang Baby.

Chi ha doppiato Adriano Giannini?

Nel corso della sua carriera, Adriano Giannini ha collezionato anche diverse esperienze come doppiatore, quali: Hugh Jackman (Australia), Chistian Bale (The Fighter, Exodus – Dei e re), Heagh Ledger (Paradiso + Inferno, Io non sono qui), Joaquin Phoenix (The Master, Maria Maddalena) e Tom Hardy (Lawless, Revenant – Redivivo).

La vita privata di Adriano Giannini: chi è la moglie?

Nel 2017, Adriano Giannini ha iniziato una relazione con Gaia Trussardi, figlia di Nicola e Maria Luisa Trussardi attualmente direttrice dell’azienda di famiglia. Nel mese di agosto 2019, l'attore e l'imprenditrice si sono giurati amore eterno con una cerimonia da favola che ha visto come location l'Isola d'Elba. La coppia non ha figli.

Dove è nato Adriano Giannini?

Adriano Giannini è nato a Roma, il 10 maggio del 1971.

Chi è la prima moglie di Giancarlo Giannini?

La prima moglie di Giancarlo Giannini, mamma di Adriano e Lorenzo (morto a 20 anni per un aneurisma), è Livia Giampalmo. Il matrimonio, celebrato nel 1976, è finito nel 1975. Attrice, doppiatrice e regista, ha debuttato in televisione con alcuni sceneggiati. Nel 1970 ha dato il via alla sua carriera da doppiatrice, mentre quella dietro la macchina da presa è iniziata negli anni Novanta. Livia ha doppiato attrici famose, come: Sigourney Weaver, Anne Bancroft, Goldie Hawn, Jane Fonda e Diane Keaton.

Chi è il fratello di Giancarlo Giannini?

Giancarlo Giannini non ha un fratello, ma una sorella di nome Giulia.