La modifica dei palinsesti di Rai 1 ha scatenato una polemica sui social, con la cancellazione di tre puntate di Affari Tuoi per il mese di maggio. Gli spettatori affezionati al programma non hanno accolto bene la notizia, manifestando il loro disappunto online. Ma quali sono le ragioni dietro questa decisione di annullare tre puntate del celebre game show condotto da Amadeus?

Affari tuoi non va in onda

Affari Tuoi non sarà trasmesso nelle giornate del 2, 3 e 9 maggio, causando un certo scalpore dato l’enorme seguito dello show. Di queste tre serate, due saranno dedicate al calcio.

Questa sera, giovedì 2 maggio, Rai 1 trasmetterà la semifinale di andata tra Roma e Bayer Leverkusen, con inizio alle 20:35. Il match di Europa League dovrebbe terminare intorno alle 23:25, seguito immediatamente da Porta a Porta di Bruno Vespa. Di conseguenza, non ci sarà spazio nel palinsesto per il famoso gioco dei pacchi, che si avvia verso la conclusione stagionale in vista della pausa estiva.

Per quanto riguarda domani, venerdì 3 maggio, è prevista un’altra interruzione della trasmissione. Affari Tuoi darà spazio alla premiazione della 69° edizione dei David Di Donatello. Si tratterà di una lunga diretta condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, con inizio alle 20:35 e conclusione prevista per le 24:00. Tra i film con maggiori candidature ci sono La Chimera, Io Capitano e C’è ancora domani.

Gli appassionati di Affari Tuoi dovranno attendere sabato 4 maggio per assistere nuovamente allo show. Tuttavia, il 9 maggio ci sarà un’altra interruzione, in quanto Rai 1 trasmetterà il ritorno della competizione tra Roma e Bayer Leverkusen. Molte le lamentele social da parte degli spettatori che se la prendono addirittura con “I milionari in mutande devono giocare a palla e io non posso vedere i pacchi”