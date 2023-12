Il significato del nome Aida: storia, origine e cosa vuol dire

Il nome raccoglie dentro di se una serie di significati e di storie particolari, alcuni hanno origini non solo antiche ma anche non europee come il nome Aida.

Il nome Aida è un nome reso celebre anche dal mondo della musica grazie all'opera lirica di Giuseppe Verdi che ebbe un grande successo nell'Italia dell'800 tanto da diventare il nome esotico per eccellenza.

Aida significato e origine del nome

Il nome Aida si tratta di un nome che deriva dall'arabo. Il nome arabo originario è Ayda il cui significato è colei che ritorna, visitatrice. Tuttavia altre fonti rimandano l'origine del nome alla città dell'Anatolia Aydin, oppure al termine greco antico aidès che vuol dire invisibile.

Un'altra possibile origine del nome Aida è etiopica. In amarico, una delle lingue etiopiche, Aida può significare dono o presente. In questo caso, il nome potrebbe essere visto come un augurio di gioia e benedizioni.

Inoltre il nome è di origine egizia e potrebbe derivare dalla parola Aida, che significa felice.

Onomastico del nome Aida

Seppure non non malti santi portano questo nome l'onomastico del nome Aida viene festeggiato il 2 febbraio in ricordo di Santa Aida, martire a Roma nel IV secolo insieme ai suoi genitori San Quirico e Santa Giulitta. Mentre altri lo considerano un nome è adespota, cioè non è portato da alcuna santa, e l'onomastico ricade il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Diffusione del nome Aida

Il nome Aida era praticamente assente in Europa in età moderna, ma è ritornato in auge nel 1871 grazie all'opera lirica di Verdi. Invece è molto diffuso nel mondo arabo in particolare nel bacino del Mediterraneo. Secondo i dati ISTAT, il nome è davvero poco diffuso nel nostro paese, basti pensare che nel 1999 sono state chiamate Aida 13 neonate mentre nel 2019 il valore assoluto è salito a 117.

Qualità di una persona che si chiama Aida

Il nome Aida rimanda alla sensualità e alla combattività delle popolazione indigene del medio oriente.

Il nome Aida evoca un'immagine di una persona forte, coraggiosa e determinata. Le persone che portano questo nome tendono ad essere molto creative e dotate di grande intuito. Sono spesso molto sensibili e empatici, e hanno un grande amore per l'arte e la bellezza. Sono anche molto socievoli e hanno molte amicizie.

Inoltre è molto felice e solare anche se si lascia andare a dei momenti di ribellione è infatti un po' capricciosa, non ha un carattere facile, molto emotiva e suscettibile.

Aida nella cultura classica e nell'arte

Come abbiamo ricordato il nome è diventato celebre grazie all'opera di Giuseppe Verdi Aida. La storia narra che durante una guerra, Aida, la figlia del re etiope, sia stata fatta schiava e portata in Egitto, dove però nessuno conosce la sua vera identità.

Durante la schiavitù, si innamora del comandante delle truppe egiziane Radames che ricambia il suo amore. Dopo una serie di sanguinose vicissitudini, Radames cade in una trappola e viene condannato a morte, ma Aida, ancora innamorata di lui, non lo abbandonerà neppure nella morte, infatti, si farà seppellire viva con lui.

Non solo Aida è protagonista di questa opera celebre ma anche di una canzone di Rino Gaetano del 1977.

Personaggi famosi che si chiamano Aida

In Italia tra i personaggi famosi che portano questo nome c'è Aída Yéspica, modella, showgirl e attrice venezuelana, diventata famosa per alcune sue partecipazioni a diversi reality e per essere stata al timone tra 2003-2004 dello show comico di Rai 2 Bulldozer.

Aida è anche il nome cantautrice italiana Aida Satta Flores, cugina dell'attore Stefano Satta Flores, e vincitrice del Premio della Critica al Festival di Sanremo del 1989.

Nel mondo del cinema da ricordare Aida Turturro attrice statunitense nota per il suo ruolo di Janice Soprano nella serie televisiva "I Soprano".

