Chi è Aitana, la cantante spagnola che duetta con Sangiovanni a Sanremo 2024

Famosa in Spagna, meno nota in Italia: cosa sappiamo sulla cantante Aitana.

Aitana Ocaña, conosciuta anche solo come Aitana, è una cantante e attrice famosa. In Italia è conosciuta dal grande pubblico per il singolo Mariposas, versione spagnola dell'italiana Farfalle di Sangiovanni, altrettanto celebre.

Il giovanissimo cantautore italiano, infatti, negli ultimi anni ha pensato di sbarcare oltre i confini nazionali, provando a conquistare la penisola iberica. Ad aiutarlo la cantante spagnola, che di certo non è una voce sconosciuta in Spagna.

Chi è Aitana: biografia e carriera della cantante spagnola

Aitana Ocaña Morales nasce a San Clemente de Llobregat (Barcellona)nel giugno del 1999.

Appassionata di musica sin da bambina, la sua passione per la musica ha avuto inizio quando ha iniziato a fare dei video, in cui realizzava cover di canzoni famose, caricandoli poi sul proprio canale YouTube.

Era il 2014, e nello stesso anno decide di cimentarsi nella scrittura di alcuni brani, per provare a realizzare le proprie canzoni. Qualcuna di questa è anche riuscita a pubblicarle.

Dopo pochi mesi, con l'aiuto di suo padre, si presentò ai casting della nuova edizione del talent spagnolo Operación Triunfo. Grazie alla partecipazione del programma Aitana è riuscita anche a qualificarsi alle selezioni per rappresentare la Spagna all’Eurovision, ma alla fine della serata ha chiuso con un meritato secondo posto.

Grazie al successo guadagnato, nello stesso anno pubblica il singolo Lo malo con Ana Guerra: il brano scala tutte le classifiche in Spagna, ottenendo il doppio disco di platino.

In seguito si trasferisce a Los Angeles per produrre il suo primo album, candidato a un Latin Grammy.

La produzione di Aitana dopo la pandemia

Dopo lo scoppio della pandemia non si è fermata: ha prodotto alcune canzoni con artisti anche di fama internazionale, come Katy Perry e David Bisbal. Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo album e ha avuto l'opportunità di essere nota anche in Italia, grazie al singolo Mariposas, cantato con Sangiovanni.

Proprio per questo singolo, la cantante spagnola ha annunciato la sua partecipazione al fianco di Sangiovanni durante la serata dei duetti di Sanremo 2024, cantando il brano sia nella versione italiane che in quella spagnola.

La vita privata della cantante spagnola

Lo storico fidanzato della cantante e attrice spagnola è stato Vicente Rodríguez. I due sono stati insieme per molto tempo, ma la cantante ha preferito lasciarlo dopo essersi innamorata del collega Luis Cepeda, anche lui concorrente del talent Operación Triunfo, ma ben più grande di lei. Anche questa relazione non ha avuto fortuna, e Aitana si è fidanzata di nuovo nel 2020 con l’attore Miguel Bernardeau.

Verso la fine del 2022 anche questa storia è terminata, e solo nel 2023 la cantante ha iniziato a frequentare un altro artista: il colombiano Sebastián Yatra.

3 curiosità su Aitana

Ecco tre curiosità che ti sorprenderanno, sulla cantante spagnola che domina tutte le classifiche in Spagna, e che ogni anno si conferma come la cantautrice più riprodotta di Spotify España.