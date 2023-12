Chi è Akala: vita privata e curiosità sul nuovo fidanzato di Angelina Jolie

Per la popolazione italiana, Akala è un nome pressoché sconosciuto. Ha attirato l'attenzione perché è stato pizzicato a Milano in compagnia di Angelina Jolie. Vediamo chi è, cosa fa nella vita e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Akala: tutto sul nuovo fidanzato di Angelina Jolie

All'anagrafe Kingslee James McLean Daley, Akala è un rapper, scrittore, giornalista e attivista britannico di origini giamaicane. Nato l'1 dicembre 1983 a Crawley, nel Regno Unito, da genitori giamaicani e scozzesi, è cresciuto con la madre e la sorella. Quest'ultima è una rapper piuttosto amata, che risponde al nome di Ms Dynamite.

Appassionato di musica fin da ragazzino, nel 2006 è stato premiato ai MOBO Awards come miglior artista hip hop, mentre nel 2021 è stato incluso nella Powerlist annuale dei 100 britannici di colore più influenti nel Regno Unito. Oltre ad essere un rapper, è anche uno scrittore molto apprezzato. Tra i suoi libri più amati ci sono Hip and Hop: You Can Do Anything, opera che accompagna i bambini alla scoperta dell'hip hop, e l'autobiografia Natives: Race and Class in the Ruins of Empire.

Akala ha ricevuto due lauree honoris causa, una dalla Oxford Brookes University e l'altra dalla Brighton University, come riconoscimento per il suo impegno nel settore dell'educazione. Attualmente, vive a Londra, precisamente a Kentish Town.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La vita privata di Akala: la storia d'amore con Angelina Jolie

Il settimanale Oggi, nel mese di dicembre 2023, ha pizzicato Akala a Milano in compagnia dell'attrice Angelina Jolie. La diva di Hollywood si trova in Italia perché è stata scelta come protagonista del nuovo film dedicato a Maria Callas. L'artista e l'interprete sono stato avvistati prima in un noto ristorante della città, poi mentre rientravano in albergo insieme.

E' bene sottolineare che non è la prima volta che Angelina e Akala vengono immortalati insieme. Precedentemente, correva l'anno 2021, sono stati beccati al concerto dell'artista Mustafa the Poet, mentre a maggio 2023 in Giamaica, al Calabash Literary Festival.

Da sempre molto geloso della sua vita privata, Akala non è mai finito al centro dell'attenzione per la sua vita sentimentale. La storia con la Jolie rappresenta per lui una specie di debutto nel mondo del gossip. Al contrario, l'attrice negli ultimi anni ha fatto discutere parecchio, prima per il turbolento divorzio da Brad Pitt, poi per il flirt con The Weekend.