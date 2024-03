Tutto su Akira Toriyama, chi era il creatore di Dragon Ball e come è morto

La notizia sta facendo il giro del mondo, addolorando i fan di Dragon Ball, uno dei cratoni animati più amati di sempre: ecco chi era e come è morto Akira Toriyama.

Ha reso i manga internazionali: questo è uno dei meriti di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball morto all'età di 68 anni.

In realtà, nonostante la notizia del decesso sia stata diffusa l'8 marzo 2024, pare che Akira Toriyama fosse morto nei primi giorni di marzo e che i suoi familiari avessero deciso di mantenere il riserbo.

La notizia della morte di Akira Toriyama è stata diffusa dalla casa editrice e dal suo studio di produzione scatenando la commozione dei fan in tutto il mondo. Ripercorriamo la vita e la carriera di uno dei creatori di manga più famosi al mondo e apprezzati.

Chi era Akira Toriyama e come è morto

Nato nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, Toriyama si è fatto conoscere al pubblico mondiale per il suo indiscutibile talento. Il suo esordio risale al 1978, anno in cui ha pubblicato il manga "Dr. Slump", per il quale vinse il Premio Shogakukan, uno dei più prestigiosi del Giappone.

Ma il successo planetario è arrivato con la realizzazione del cartone animato Dragon Ball, basato sui suoi manga: 42 volumi tankōbon, pubblicati tra il 1985 e il 1995. Un successo senza pari: Toriyama ha venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo.

È con profondo rammarico che annunciamo la sua scomparsa. Sappiamo che aveva ancora diverse opere in fase di produzione con il solito grande entusiasmo,

Questa la dichiarazione dell'editore, Shueisha.

Akira Toriyama è morto a causa di un ematoma subdurale. I funerali si sono svolti in forma privata il 1° marzo, con la partecipazione dei familiari e degli amici più stretti.