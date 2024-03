Al posto tuo: trama, cast e tutte le curiosità imperdibili sul film

Al posto tuo è un film del 2016 diretto da Max Croci, regista di altri film molto conosciuti come Poli opposti, e La verità, vi spiego, sull'amore, che è stato prodotto da Rodeo Drive e Rai Cinema, con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si tratta di una commedia che è giunta sul grande schermo il 29 settembre 2016 e che racconta di un vero e proprio "scambio di vite".

Scopriamo allora tutte le curiosità sul film. Ecco la trama, il cast e le location di Al posto tuo.

Sommario:

1. Al posto tuo: la trama 2. Come finisce il film Al posto tuo? 3. Al posto tuo: cast 4. Dove è stato girato il film al posto tuo?

Al posto tuo: la trama

Rocco Fontana e Luca Molteni sono i direttori creativi di due grandi imprese produttrici di sanitari e ceramiche, prossime alla fusione, e le loro personalità sono l'una l'opposto dell'altra

Rocco vive in una casa di campagna, con la moglie Claudia e i suoi tre figli. Ha un carattere mite e qualche problema con la linea. Luca, invece, single per scelta, è un donnaiolo eccentrico e brillante, che vive in una casa di città e segue una dieta ferrea.

Quando le rispettive aziende si uniscono, rimane un solo posto per il nuovo ruolo di Responsabile Creativo, e i dirigenti mettono in atto un piano decisamente insolito per scegliere a chi affidarlo: Rocco e Luca devono scambiarsi le vite.

Per una settimana i due sono quindi costretti a scambiarsi la casa e adottare le stesse abitudini quotidiane dell'altro.

Come finisce il film Al posto tuo?

Rocco non riesce ad ambientarsi nella sua nuova casa. Soffre a causa della lontananza dalla famiglia ed è anche un po' geloso di Claudia.

Luca, invece, inizia ad apprezzare la buona tavola e fa nuove conoscenze che gli cambieranno la vita. Tra queste, infatti, c'è Anna, la cugina di Rocco, di cui si invaghisce. La donna però, che lavora come barista, non cade ai suoi piedi come le altre donne con cui Luca ha avuto a che fare, e gli da del filo da torcere.

Terminata la settimana i due si presentano dalla direttrice per scoprire chi verrà scelto per il posto di lavoro, e per presentare i loro progetti a un imprenditore giapponese. Scoprono però che la nuova azienda che sta nascendo non opererà in Italia, ma verrà trasferita all'estero; dunque, si trattava solo di una presa in giro.

Luca, rimasto deluso, prende le sue cose e se ne va, mentre Rocco fa un lungo discorso di protesta che viene tradotto all'uomo d'affari giapponese. Quest'ultimo, scoperta la verità e apprezzati i lavori dei due art directors, decide di assumerli entrambi.

Luca, dopo aver ricevuto la bella notizia da Rocco, ormai diventato suo amico, si precipita da Anna, che sta per lasciare il paese, per dichiararle il suo amore. Grazie a questa esperienza, infatti, ha scoperto quali sono le cose che contano davvero, e ha imparato ad apprezzare le cose semplici.

Al posto tuo: il cast

Nel cast del film figurano molti volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Luca Argentero, uno degli attori più amati dal pubblico italiano, ad oggi sposato con Cristina Marino.

Ecco il cast di Al posto tuo:

• Stefano Fresi: Rocco

• Luca Argentero: Luca

• Ambra Angiolini: Claudia

• Serena Rossi: Anna

• Grazia Schiavo: Ines

• Fioretta Mari: Erminia

Dove è stato girato il film al posto tuo?

Le riprese del film Al posto tuo si sono svolte a Roma e in alcune zone del Lazio. La fabbrica di sanitari "Azzurra" in cui lavorano Luca e Rocco si trova a Castel Sant'Elia, in provincia di Viterbo.

L’appartamento di Luca si trova nella capitale, di fronte allo stadio Flaminio, mentre la villetta dove abita Rocco con alla sua famiglia, e il bar dove lavora Anna, si trovano a Fiano Romano.