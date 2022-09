La settima edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata. I “vipponi” come vengono soprannominati dal conduttore Alfonso Signorini si stanno ambientando nella casa più spiata d’Italia. Questi primi giorni servono soprattutto per conoscere i coinquilini e per capire le simpatie e le antipatie del gruppo.

Le puntate del GF Vip 7 sono commentate in diretta da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio è presente anche l’influencer, nonché ex gieffina, Giulia Salemi nei panni di lettrice dei commenti più belli e bizzarri presi direttamente dal web. Sulla piattaforma di Mediaset Infinity Pierpaolo Pretelli e Soleile Sorge conducono alle 20.30 prima di ogni prima serata il GF Vip Party, in cui commentano i fatti accaduti nella precedente settimana in casa con alcuni ospiti d'eccezione.

Alberto De Pisis è uno dei concorrenti della casa. Ma scopriamo nel dettaglio qualcosa di più sulla sua vita.

Chi è Alberto De Pisis, età, lavoro e dove vive

Il gieffino è originario di Milano e ha 32 anni. Lavora nel settore delle comunicazioni. È comparso spesso in tv nel salotto dei programmi condotti da Barbara D’Urso, in particolare quando si è parlato del presunto attacco omofobo ai danni di Marco Ferrero, in arte Iconize. Quest’ultimo, stando alle dichiarazioni di Soleil Sorge, aveva inscenato tutto e De Pisis ha confermato l’accaduto ai microfoni di Pomeriggio Cinque.

Ha molte amicizie nel mondo dello spettacolo, tra cui quella con Tommaso Zorzi, vincitore di un’edizione del GF Vip, al quale spesso è stato accostato per la sua irriverenza. Ma il nuovo concorrente del GF Vip ci tiene a sottolineare il suo carattere e a rivendicare la sua diversità.

Vita sentimentale: Alberto è noto per il flirt con Taylor Mega

Nonostante sia dichiaratamente omosessuale, Alberto De Pisis ha avuto nel 2018 una relazione con Taylor Mega, ex gieffina. Ha dichiarato in passato che tra i due nacque da subito una simpatia che si trasformò in passione. La loro storia è durata solo due mesi e Mega è stata l’unica donna della sua vita. De Pisis ribadisce che è stata una storia vera senza nessun interesse mediatico, fortemente voluta da lei, sebbene sapesse dell’orientamento sessuale del gieffino. Attualmente è single.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagnano i concorrenti per ogni giorno nel programma