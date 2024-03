Chi è Alberto Luppichini: vita privata e curiosità sull'ex fidanzato di Chiara Ferragni

Alberto Luppichini ha attirato la curiosità del grande pubblico perché ha rivelato di essere stato il fidanzato di Chiara Ferragni quando lei era ancora Diavoletta87. Vediamo chi è il ragazzo e cosa ha dichiarato in merito all'imprenditrice.

Alberto Luppichini: chi è l'ex fidanzato di Chiara Ferragni

Classe 1987, Alberto Luppichini è l'ex fidanzato di Chiara Ferragni. I due si sono conosciuti quando l'imprenditrice frequentava il liceo classico Daniele Manin di Cremona e sono stati fidanzati dal 2004 al 2006. Si sono detti addio proprio dopo la maturità, durante un viaggio a Santo Domingo. Intervistato dal settimanale DiPiù, il ragazzo ha raccontato:

Io e Chiara siamo stati insieme per due anni, fino all’estate in cui ci siamo diplomati. In assoluto lei è stato il mio primo grande amore e io il suo. […] Online io ero AlbertinoDj3, lei Diavoletta87. Lo so, fanno un po’ ridere ma erano proprio quelli i soprannomi che usavamo su Internet. Il social che andava per la maggiore si chiamava Duepuntozero ed era un sito internet che offriva spazi gratuiti. Io e Chiara iniziammo a scriverci su quelle pagine. Fino a quando arrivò il primo appuntamento.

E' stato Alberto a fare le prime foto a Chiara e a convincerla a creare un sito dove condividere racconti e immagini. Luppichini ha rivelato:

Per Chiara creai un sito sulla piattaforma Altervista. Parallelamente, su un’altra piattaforma che si chiamava Bloggers, aprii una pagina in cui lei potesse raccontarsi. Ne è conferma il fatto che la e-mail di contatto di quella pagina, tuttora visibile negli archivi di internet, è la mia. Attraverso la piattaforma Duepuntozero, su cui invece pubblicavamo le nostre foto, invitavamo le persone a visitare le pagine di Chiara e fu un grande successo: in breve tempo, diventammo popolarissimi. C’erano migliaia di persone interessate a sapere che cosa facessimo, dove andassimo, chi frequentassimo.

La vira privata di Alberto Luppichini: chi è la moglie?

La storia d'amore tra Alberto Luppichini e Chiara Ferragni è finita nel 2006, durante una vacanza a Santo Domingo. Il ragazzo ha raccontato:

Chiera era una ragazza molto carina, totalmente diversa da come è adesso. Aveva i capelli ramati, era lontana dallo stereotipo della bionda di adesso. […] Tra di noi finì in vacanza, a Santo Domingo, durante un viaggio che avevo organizzato per festeggiare la maturità. Due giorni prima di ripartire per Milano, Chiara mi disse che non mi amava più. Soffrii, certo, ma amare significa anche avere la forza di lasciare andare. Rimanemmo in buoni rapporti, la rividi anche dopo la rottura.

Dopo la fine della relazione, Alberto ha incontrato Federica Petri, che nel 2019 è diventata sua moglie e, successivamente, l'ha reso padre di due bellissimi bambini: Sole, nato il 22 ottobre 2022, e Stella, venuta alla luce a febbraio 2024. La dolce metà di Luppichini è una influencer ed è stato proprio lui a convincerla a seguire le 'orme' dell'ex fidanzata. Ha rivelato:

Mia moglie quando ha saputo che io e Chiara Ferragni ci siamo amati, ogni volta che la vedeva in televisione cambiava canale. Ci ho messo anni per convincerla ad aprire una pagina su internet: non ne voleva sapere. Quando sono riuscito a convincerla e ho iniziato a fotografarla, esattamente come vent’anni fa fotografavo Chiara, anche mia moglie ha avuto subito un certo successo.

Una piccola curiosità: Fedez segue su Instagram Federica Petri.