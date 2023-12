Chi è Aldo Stella? L'attore e doppiatore noto a tutti per essere il volto dell'azienda Balocco, tanto da essere chiamato "Signor Balocco", spera che la bufera mediatica che si è abbattuta sull'azienda protagonista del PandoroGate e Chiara Ferragni non comprometta il suo lavoro. Stella ha anche rilasciato delle dichiarazioni generali a proposito degli influencer.

Chi è Aldo Stella, l'attore che presta il volto all'azienda Balocco

L'attore e doppiatore è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera dopo il caos mediatico che ha travolto la Balocco e Chiara Ferragni. Nato a Torino, il 30 dicembre 1955, Aldo Stella ha 67 anni e da 6 anni è noto per essere il "Signor Balocco" nella pubblicità dei pandori e dei panettoni dell'azienda Balocco.

Prima del 2017 di Aldo Stella era nota la voce più che il volto in quanto ha doppiato moltissimi personaggi in diverse serie animate e videogiochi e in qualche occasione ha lavorato anche nel doppiaggio cinematografico, dando la sua voce ad attori come Omar Sy e Harvey Keitel.

Nel 2017 ha superato un provino in cui si cercava un signore con barba e capelli bianchi e da quel momento ha girato numerosi spot televisivi per la Balocco diventando un punto di riferimento per l'azienda.

Oggi il suo ruolo presso la Balocco potrebbe essere messo in dubbio sebbene non vi sia alcuna correlazione tra l'attore e il PandoroGate. Aldo Stella ha dichiarato nell'intervista rilasciata al già citato quotidiano:

Aspetto il contratto. L’agenzia mi ha detto che potrei andare avanti per un anno o due con Balocco.

A proposito del scandalo mediatico che ha travolto l'azienda per cui lavora, Aldo Stella ha affermato:

Mi auguro che tutto possa finire presto. La famiglia Balocco è fatta di brave persone, che fanno molta beneficenza senza gridare, mi viene impossibile credere che non siano in buona fede.

Il "Signor Balocco" ha anche deciso di parlare degli influencer senza utilizzare mezzi termini. Stella ha infatti dichiarato:

Io credo che la qualità paghi sempre. Non ci si può improvvisare. Questo scivolone mediatico la dice lunga sul mondo degli influencer. Io conosco bene il mondo del doppiaggio dell’animazione, anche lì vogliono gli influencer e personaggi del web ma poi la qualità e la professionalità vengono meno.

Aldo Stella ha anche affermato che:

Oggi tutto è cambiato: tante aziende preferiscono influencer di successo spesso a discapito della professionalità. I risultati poi si vedono.

Cosa è successo alla Balocco e a Chiara Ferragni e perché c'è stato tutto questo clamore mediatico

Se il volto pubblicitario della Balocco non è stato minimamente toccato da questa vicenda, il discorso è diverso per l'azienda per cui lavora e per l'influencer Chiara Ferragni.

La Ferragni aveva iniziato una collaborazione con la Balocco realizzando per l'azienda una sua linea di pandori. Durante la sponsorizzazione del pandoro, l'influencer aveva fatto credere che il ricavato dalle vendite del suo prodotto sarebbe stato devoluto in beneficenza all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Dopo una lunga indagine giornalistica e dell'Antitrust, però, è stato scoperto che la donazione all'ospedale era stata già effettuata dall'azienda Balocco e la somma totale ammontava a 50mila euro.

Sembra anche che le società della Ferragni, da tale iniziativa benefica, abbiano guadagnato 1 milione di euro.

A tal proposito, al culmine dell'indagine, l'Antitrust ha multato la Balocco per 420mila euro e le società di Chiara Ferragni per 400mila e 675mila euro per pratica commerciale scorretta.