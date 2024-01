Alessandra Amoroso ha trovato l'amore: chi è il fidanzato della cantante salentina

Dopo la fine della relazione con il produttore Stefano Settepani e i pettegolezzi su un possibile flirt con il cantante Aiello, Alessandra Amoroso ha ritrovato l'amore.

La cantante è stata paparazzata in più occasioni insieme a un uomo misterioso: scopriamo chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato?

Nel 2021, Alessandra Amoroso ha concluso una relazione molto importante, durata 5 anni, con il produttore di Amici Stefano Settepani. I due si erano conosciuti proprio durante il programma, nel 2015, e tra loro era scattato il colpo di fulmine.

La loro è stata una relazione lunga e molto seria e si vocifera che, prima di lasciarsi, stessero organizzando il loro matrimonio. La fine della relazione è stata dura per Alessandra, che però ha dichiarato di non considerarla un fallimento:

L'amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore

E sembra proprio che la cantante l'abbia trovato. Infatti, in un primo momento Alessandra Amoroso era stata vista in compagnia del cantante Aiello, ma tra i due è nata soltanto una bella amicizia. L'ha spiegato la vincitrice dell'ottava edizione del talent show di Maria De Filippi, che ha voluto smentire tutte le voci. Tra Alessandra e Aiello non c'è mai stato del tenero.

Tuttavia, Alessandra Amoroso non è single. La cantante, infatti, è stata paparazzata più volte accanto a un uomo, prima a maggio in un supermercato e poi a Formentera, in vacanza.

Scopriamo chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso.

Il cuore di Alessandra Amoroso torna a battere per Valerio Pastore: chi è il fidanzato della cantante

Il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso è Valerio Pastore, un tecnico del suono di origini campane. In particolare, è nato ad Eboli ma è cresciuto e vive in una cittadina salernitana, Olévano sul Tusciano.

Classe 1994, Valerio ha lavorato dietro le quinte di diversi eventi musicali, tra cui il concerto dei Litfiba. Inoltre, fa anche il videomaker ed è un grande appassionato di sport.

L'amore per la musica potrebbe averli uniti e aver fatto sbocciare l'amore tra loro. Non si sa da quanto tempo i due stanno insieme, ma è sicuro che si frequentano almeno da maggio, quando sono stati paparazzati per la prima volta insieme in un supermercato.

I due sono stati visti mentre facevano la spesa, scambiandosi delle effusioni in pubblico. All'interno del negozio, Alessandra Amoroso è stata fermata da alcuni fan che le hanno chiesto di scattare delle fotografie insieme e la cantante ha accettato di buon grado, salutando tutti e dimostrando di non voler nascondere la sua nuova relazione.

Infatti, qualche mese dopo i due sono stati avvistati insieme in vacanza a Formentera, mentre si concedevano un po' di meritato riposo. Diversi scatti rubati ritraggono Alessandra e Valerio scambiarsi carezze, abbracci e coccole in spiaggia.