Clamoroso abbandono, da parte di Alessandra Mussolini, del programma Tale e Quale Show. La motivazione ha lasciato tutti perplessi: ecco cos’è accaduto.

La dodicesima edizione di Tale e Quale Show, programma Rai condotto da Carlo Conti ed in onda ogni venerdì alle 21.25, è appena entrata nel vivo.

E una delle concorrenti di punta del programma ha deciso di abbandonare le prove per il programma. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini che, a sorpresa, ha lasciato gli studi Rai.

La motivazione dietro questa drastica decisione è stata da poco svelata, ecco cos’è successo e perché la Mussolini ha deciso di abbandonare il talent per vip.

Alessandra Mussolini ha abbandonato le prove per Tale e Quale Show: la motivazione

La notizia dell’abbandono di Alessandra Mussolini è giunta poche ore fa. Durante le prove per la prossima puntata del Tale e Quale Show, Alessandra avrebbe abbandonato la sala, lasciando addirittura gli studi di Rai 1.

Il motivo della decisione di abbandonare il programma sarebbe in realtà molto semplice. La Mussolini avrebbe rifiutato di imitare Sophia Loren.

Ad Alessandra Mussolini, infatti, per la prossima puntata era stata assegnata l’imitazione della Loren. Ricordiamo ai lettori che la Loren è zia, per parte di madre, della Mussolini.

Sophia è infatti sorella della madre di Alessandra, Maria Scicolone.

Il rifiuto da parte dell’ex politica italiana di continuare le prove dipenderebbe dunque dal fatto che la Mussolini non ha alcuna intenzione di imitare la zia in un programma televisivo.

Questo, almeno, è ciò che ha dichiarato il manager Nando Moscariello, che ha comunicato l’abbandono delle prove da parte della Mussolini sulle sue storie Instagram.

Alessandra Mussolini, l’esibizione di venerdì a Tale e Quale Show è seriamente a rischio

Tuttavia, anche se Alessandra Mussolini preferisce abbandonare il Tale e Quale Show pur di non dover imitare la zia Sophia Loren, sono in molti a nutrire dei dubbi.

Sebbene la motivazione ufficiale dell’abbandono, stando alle parole di Moscariello, sia questa, molto probabilmente c’è di più.

Lo dimostra il fatto che non sarebbe la prima volta che alla Mussolini è stato affidato il compito di imitare la Loren.

Nel 2020, Alessandra è stata ospitata al Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. E, proprio durante tale ospitata televisiva, aveva dedicato proprio alla zia un’imitazione, reinterpretando una scenda del film “Pane, amore e…”. Celebre pellicola che vide la Loren al fianco del compianto Vittorio De Sica.

L’imitazione al Tale e Quale Show non sarebbe quindi la prima occasione per Alessandra per rendere omaggio alla zia. Tra la Mussolini e la Loren, tra le altre cose, sembrerebbe esserci un ottimo rapporto.

Il rifiuto di imitare Sophia Loren, dunque, sembra a molti un pretesto per evitare di citare le reali cause dell’abbandono, da parte di Alessandra Mussolini, del cast dello show condotto da Carlo Conti.

Alessandra Mussolini: la motivazione reale dell’abbandono del Tale e Quale Show

Quel che è certo è che, durante l’assegnazione dell’imitazione, Alessandra Mussolini non ha reagito benissimo.

Al termine di ogni puntata di Tale e Quale Show, ai partecipanti viene mostrato il personaggio da imitare durante la puntata successiva. E venerdì scorso, dopo aver appreso che il personaggio che le toccherebbe per la prossima puntata è la zia Sophia Loren, la Mussolini sembra aver mostrato dei malumori.

Secondo alcune indiscrezioni, tali malumori potrebbero dipendere da alcuni dissidi familiari tra la Loren e la Mussolini. Dissidi recenti, di cui il pubblico non sarebbe dunque al corrente.

Al momento, la Mussolini non ha però rilasciato specifiche dichiarazioni in merito. L’ex politica si è semplicemente limitata a ricondividere le stories Instagram del suo agente Nando Moscariello, senza aggiungere dettagli.

Fino ad ora, comunque, si è parlato di “esibizione a rischio”: l’abbandono della Mussolini non è dunque ufficiale. Dovremo attendere la puntata di venerdì 28 ottobre per capire se, alla fine, Alessandra deciderà di imitare o meno la zia Sophia Loren.

Alessandra Mussolini: tutte le sue imitazioni a Tale e Quale Show

La scorsa puntata del Tale e Quale Show ha visto Alessandra Mussolini nei panni di Milva, l’interprete scomparsa lo scorso anno. Alla fine della puntata, con 36 punti, la Mussolini si è piazzata al nono posto della classifica concorrenti.

Durante la puntata precedente, invece, la sua interpretazione di Lady Gaga le è valsa il settimo posto della classifica.

La prima e la seconda puntata l’hanno vista interpretare Rosanna Fratello e Loredana Bertè. Con tali imitazioni, la Mussolini si è guadagnata rispettivamente il quindi ed il sesto posto.

Un percorso non particolarmente brillante, insomma. Scopriremo venerdì se Alessandra Mussolini abbandonerà Tale e Quale Show o se, alla fine, deciderà di imitare la zia Sophia Loren.

