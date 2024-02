Chi è Alessandro Basile: vita privata e curiosità sul futuro marito di Rebecca Staffelli

Il nome di Alessandro Basile ha attirato la curiosità del grande pubblico perché è il compagno, nonché futuro marito di Rebecca Staffelli. Vediamo chi è, quali sono le curiosità sul suo conto e come ha fatto breccia nel cuore dell'opinionista social del Grande Fratello 2023.

Alessandro Basile: chi è il futuro marito di Rebecca Staffelli

Classe 1983, Alessandro Basile è nato il 23 novembre a Taranto, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Dopo la laurea in Marketing e Fashion Management, ha lasciato l'Italia e si è trasferito a vivere a Londra. Qui ha lavorato sei mesi per la stilista Stella McCartney.

Tornato in Italia, Alessandro ha deciso di seguire la sua passione per la musica ed è diventato deejay e produttore. Contemporaneamente, ha aperto la 2COOL Management, un'agenzia che si occupa di social media. Quanti amano Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5, ricorderanno di certo Basile. Ha vestito i panni di corteggiatore nel 2015, durante il trono di Rossella Intellicato e Ludovica Valli.

Oltre alla partecipazione a Uomini e Donne, Alessandro non ha avuto altre esperienze nel mondo dello spettacolo.

Alessandro Basile e Rebecca Staffelli: una grande storia d'amore

La storia d'amore tra Alessandro Basile e Rebecca Staffelli è nata nel 2018. Nel 2020, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto una bellissima proposta di matrimonio all'opinionista social del Grande Fratello 2023. Lei ne aveva parlato durante un'ospitata nel salotto di Verissimo:

È stata una proposta stupenda, eravamo io e lui a casa da soli, a un certo punto mi ha bendata con un calzino e ha iniziato a leggermi una lettera. Io allora ho iniziato a piangere, anche se non avevo ancora capito, poi quando ha tolto la benda ho capito.

A causa della pandemia da Covid-19, i due sono stati costretti a rimandare il matrimonio. Nel mese di febbraio 2024, Rebecca ha così deciso di fare una nuova proposta di nozze ad Alessandro. L'ha bendato, l'ha portato in riva al mare e gli ha chiesto di diventare suo marito. Ovviamente, "lui ha detto sì". La Staffelli ha condiviso il filmato del momento romantico sui social e ha aggiunto: "Tre anni dopo il mio ‘sì’, ora toccava a me".

Basile e la Staffelli si giureranno amore eterno nei prossimi mesi, probabilmente prima della fine del 2024. D'altronde, dalla prima proposta di matrimonio ad oggi sono passati quattro anni, quindi ormai sarà tutto pronto.