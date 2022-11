Alessandro Borghi sarà John nel nuovo film noir in uscita a dicembre. La pellicola sarà disponibile solo in streaming. Ecco il cast.

Il noto attore italiano Alessandro Borghi, che ha già recitato in serie Tv internazionali, si cimenta in un noir. Il nuovo film che lo vede come protagonista sarà disponibile in streaming ma solo a partire da metà dicembre. Scopriamo la trama del film e le piattaforme dove sarà disponibile.

Partiamo dalla prima informazione utile: il film uscirà il 12 dicembre 2022. Poco meno di un mese dunque per apprezzare un film noir con regista e protagonista made in Italy. La pellicola è girata in Norvegia, dove è ambientata la vicenda. Il cast è internazionale e tra i tanti attori ci sarà anche Charles Dance, molto noto al pubblico per il ruolo di Tywin Lannister ne "Il Trono di Spade". Dance interpreterà un pastore che è la prima persona che appare nel trailer ufficiale del film. Il tono è molto cupo e il film sembra abbastanza inquietante. Dal trailer si possono subito vedere anche alcune scene di violenza. Il resto del cast, esclusi Alessandro Borghi e Charles Dance è composto da:

"The Hanging Sun - Sole di mezzanotte": trama, dove è ambientato e dove vederlo

Ma ecco che adesso bisogna svelare il nome del film e la trama. Stiamo parlando di "The Hanging Sun - Sole di mezzanotte". La pellicola è tratta dal libro "Sole di mezzanotte" di Jo Nesbø. Come già anticipato il palcoscenico è la Norvegia, per la precisione il nord dello Stato europeo. Tutte le vicende avvengono durante la lunga estate norvegese quando il sole non tramonta mai. Alessandro Borghi sarà John, un uomo che trova riparo in mezzo a una foresta che si trova in prossimità di un villaggio isolato nella parte più estrema del nord della Norvegia. Nel piccolo paese gli abitanti sono molto religiosi e chiusi, e il sole di mezzanotte crea una visione distopica tra realtà e fantasia. John è un personaggio molto schivo, che sembra portare un grande fardello sulle spalle. Alla regia c'è Francesco Carrozzini. Il film è disponibile a partire dal 12 dicembre 2022 su Sky e NowTv, a cui potranno accedere solo coloro che sono abbonati. Un piccolo assaggio del film è disponibile sul profilo Instagram di Alessandro Borghi e SkyItalia, che lo hanno descritto come: "Un viaggio ai confini del mondo per ritrovare se stessi".



