Chi è Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi fidanzato con Matilda De Angelis

Sguardo ammaliante, fascino travolgente e bellezza delicata: i suoi occhi azzurri e lo sguardo intenso sono solo uno dei tratti distintivi di una giovane artista dall'immenso talento. Si tratta di Matilda De Angelis, l'attrice sulla cresta dell'onda, grazie al suo carisma e alla sua bravura sopraffina. E se qualcuno di voi pensa di avere una chance con la bella Matilda, sappiate che siete sulla cattiva strada. Ebbene sì, perché il suo cuore è già impegnato. Alessandro De Santis è il fidanzato di Matilda De Angelis: ecco chi è e cosa c'è da sapere su di lui.

Matilda De Angelis, chi è il fidanzato Alessandro De Santis

Matilda De Angelis, attrice classe 1995 originaria di Bologna, vanta già una carriera ricca di importanti traguardi. Dall'esordio di "Tutto può succedere", del 2015, la sua ascesa è decollata fino a recitare al fianco di artisti già affermati nel panorama internazionale, tra i quali Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie "The Undoing - Le verità non dette".

In molti ricorderanno la sua relazione con Pietro Castellitto, il celebre figlio d'arte classe 1991. Figlio del grande attore e regista Sergio Castellitto e dell'attrice e scrittrice Margaret Mazzantini, vincitrice del Premio Strega 2002 per il romanzo "Non ti muovere", ha esordito sul grande schermo quando era solo un ragazzino. Aveva solo solo 13 anni, infatti, quando il padre lo ha voluto in una piccola parte nell'adattamento cinematografico del libro della moglie, "Non ti muovere". Al suo fianco Claudia Gerini e Angela Finocchiaro, ma anche il futuro Premio Oscar Penelope Cruz. Pochi anni dopo, nel 2010, il padre torna a dirigerlo ne "La bellezza del somaro" e poi ancora nel 2012 con "Venuto al mondo", ottenendo il Golden Graal per la sua performance. Da quel momento è tutto un crescendo, riuscendo a fare breccia anche nel cuore della collega Matilda De Angelis.

I fan della coppia, tuttavia, devono ormai mettersi l'anima in pace. Ebbene sì, perché la love story tra i due è giunta al capolinea e un nuovo amore ha fatto breccia nel cuore dell'attrice. Si tratta del cantante Alessandro De Santis, che i fan di X Factor conoscono bene. Se non avevi mai sentito il suo nome, ecco tutto quello che devi sapere su di lui.

Chi è Alessandro De Santis: biografia e carriera del cantante

Matilda De Angelis è uscita allo scoperto in compagnia di un bellissimo ragazzo: Alessandro De Santis, la sua dolce metà.

Classe 1998, Alessandro vive in Piemonte, è nato a Cuorgné, è cantante, suona la chitarra e l'ukulele. Ad averlo reso famoso, al fianco dell'amico e collega Mario Francese, è stato X Factor, il celebre talent show di Sky. Nel 2022, infatti, i Santi Francesi, il duo pimontese composto proprio da Mario e Alessandro, hanno trionfato al talent.

Ma non finisce qui: il bel cantante dalla voce melodiosa e dallo sguardo ammaliante ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi. Non solo: i Santi Francesi sono stati tra i tre vincitori di Sanremo Giovani e si sono aggiudicati così un posto tra i 30 Big in gara alla settantaquattresima edizione del Festival, con il brano "L'amore in bocca". Insomma, Alessandro e Matilda sono una coppia all'insegna del talento e unita da una grande passione per l'arte.