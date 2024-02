Alessandro Greco: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli

Chi è Alessandro Greco? Conduttore televisivo che ha avuto l'apice del suo successo tra gli anni '90 e i primi anni 2000, è tornato in televisione come concorrente in un programma che va in onda su Rai 1. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Alessandro Greco: chi è, età, carriera televisiva

Alessandro Greco è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, sotto il segno dei Pesci, il 7 marzo 1972. Attualmente ha 51 anni. Il suo esordio è avvenuto come presentatore ed imitatore presso Tv e radio private. Nel 1992, quando aveva 20 anni, partecipa al programma Stasera mi butto e viene subito notato dalla Rai.

A partire dal 1995 inizia ad entrare nei cast di varie trasmissioni come Unomattina estate e conduce Seven Show. Verso la fine degli anni '90 diventa sempre più popolare grazie ai programmi Furore e Colorado.

Tra gli altri programmi condotti da Greco si ricordano:

• Mezzanotte, angeli in piazza ;

• Dalla neve con Furore ;

• Il Furore dell'estate ;

• Una canzone per te ;

• Tutti in piazza a Capodanno ;

• Buona Domenica.

Alessandro Greco ha anche presentato un'edizione particolare di Miss Italia, quella del 2020, che è andata in onda, per la prima volta nella storia a causa della pandemia di COVID-19, solo in streaming sulle piattaforme social del programma.

Durante la sua carriera, Alessandro Greco, è stato anche concorrente di vari programmi e reality show. Nel 2005 ha partecipato a La talpa, nel 2014 a Tale e quale show e nel 2020 a Il cantante mascherato.

Oggi Greco partecipa in qualità di concorrente a Tale e quale Sanremo, spin-off di Tale e quale show.

La vita privata di Alessandro Greco: moglie, figli, Instagram

Alessandro Greco è una persona molto riservata sebbene sia abituato a stare al centro dell'attenzione. Durante la sua lunga carriera non ha mai fatto parlare troppo di sé ed è stato legato ad una sola donna in tutti questi anni: la showgirl Beatrice Bocci.

I due sono convolati a nozze il 29 settembre 2008 sposandosi con rito civile. L'unione religiosa c'è stata quasi 6 anni dopo, per la precisione il 6 aprile 2014. Alessandro Greco e Beatrice Bocci hanno un figlio che si chiama Lorenzo di cui non si sa assolutamente nulla.

Il presentatore televisivo ha scelto di crescere, insieme alla moglie, anche Alessandra, la figlia che Beatrice Bocci, aveva avuto da una precedente relazione.

Alessandro Greco ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato: @alegreco72. Il presentatore vanta ben 31.700 follower ed è solito condividere foto e video relativi al suo lavoro, non mancano ovviamente scatti e riprese che lo immortalano nella sua vita quotidiana.

