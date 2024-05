Nel cuore di Luigi Di Maio non c’è spazio soltanto per la politica: l’ex leader del Movimento 5 stelle è fidanzato con un’ex modella italo-tedesca. La donna si chiama Alessia D’Alessandro e ha un profilo internazionale: ecco cosa sappiamo su di lei.

Chi è Alessia D’Alessandro

Alessia D’Alessandro è italo-tedesca, classe 1990, nasce ad Agropoli, parla 5 lingue. La compagna di Di Maio vive in Germania da più di 15 anni ed è figlia di padre italiano e madre tedesca. Nel 2018 si era candidata alle elezioni politiche nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno e, probabilmente, in quell’occasione aveva fatto la prima conoscenza con Luigi Di Maio.

Prima del 2018 Alessia viveva in Germania, precisamente a Berlino, dove ha avuto diverse esperienze di studio e lavoro, la più significativa l’incarico di assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, cioè il partito di Angela Merkel. Stando al Fatto Quotidiano, Alessia ha un passato nel mondo della moda dove ha lavorato come modella e indossatrice.

La storia d’amore di Alessia D’Alessandro e Luigi Di Maio

I due sembra si siano conosciuti subito dopo la separazione di Di Maio con Virginia Saba. Infatti, nel marzo 2023, sono stati paparazzati a Venezia e subito dopo sono usciti allo scoperto. Il 3 maggio 2024 viene annunciato che Di Maio e la compagna aspettano un bambino e che nascerà in Germania a settembre e avrà doppia nazionalità.

