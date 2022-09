La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto un po' tutti, infatti nessuno poteva immaginare che una coppia che dall’esterno sembrava tanto unita potesse nascondere così tanti segreti. Ormai però stanno venendo allo scoperto sempre più aspetti del loro rapporto che lasciano tutti a bocca aperta, ad esempio è venuto a galla in questi giorni il nome di Alessia Solidani, a cui Francesco Totti ha lanciato delle accuse importanti in un’intervista che ha concesso al Corriere della Sera. Vediamo dunque chi è Alessia Solidani e che ruolo ha avuto nella relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Alessia Solidani faceva davvero da tramite tra Ilary e l’amante?

In una delle ultime interviste rilasciate da Francesco Totti emergono nuovi dettagli sulla crisi avvenuta tra lui e la moglie Ilary Blasi, la quale sarebbe iniziata già nel 2016, ma che nel 2021 si è aggravata in maniera definitiva e ora si cerca di capire quanto vale e come verrà diviso il loro patrimonio. L’ex calciatore si difende inoltre dalle accuse di tradimento, dicendo che in realtà la prima a tradire è stata proprio la moglie. Infatti, Totti rivela che quando è stato avvertito da persone fidate ha deciso di spiare il cellulare di Ilary per la prima volta in vent’anni e lì ha trovato dei messaggi che rivelano la presenza di una terza persona in gioco: Alessia Solidani.

La donna, parrucchiera e amica di Ilary Blasi, avrebbe fatto da tramite tra l’amica e l’amante, che si pensa essere Cristiano Iovino, un personal trainer. Alessia avrebbe aiutato Ilary a incontrarlo lontano dagli sguardi indiscreti e allontanando eventuali sospetti riguardo ai soggiorni di Ilary a Milano, dove si sarebbe trovato l’amante (che secondo i rumors sarebbe Cristiano Iovino).

Chi è Alessia Solidani: età, lavoro e l’amicizia con Ilary Blasi

Alessia Solidani è una donna di 48 anni, sposata con l’imprenditore Ettore Pinaroli e parrucchiera in carriera, aprendo la catena “Solidani Salon” con 5 saloni in varie zone di Roma, da Monteverde a Prati, comprendendo anche Parioli, Talenti ed Eur. Sono molte le celebrità che hanno deciso di farsi acconciare i capelli da lei, tra cui Sabrina Ferilli, Laura Chiatti, Michelle Hunziker e, ovviamente, Ilary Blasi.

L’amicizia tra le due è molto profonda, infatti si conoscono da più di vent’anni e Ilary ha anche deciso di farsi i capelli da lei per il matrimonio con Totti, avvenuto nel 2005. Fanpage ha provato a contattare Alessia Solidani per cercare di capirne di più, ma la donna è stata irremovibile, affermando che non avrebbe concesso nessuna intervista, dato che si tratta di una cosa molto privata e un’amicizia che riguarda tutti e tre. Conclude dicendo che “sono stata messa in mezzo pubblicamente, ma sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.