Chi è Alessi Boni: studi, carriera e moglie del noto attore di cinema e fiction

Sono tanti i film e le fiction che hanno visto protagonista Alessio Boni, uno degli attori più amati della sua generazione.

Dal cinema alla televisione: scopriamo chi è Alessio Boni e tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Alessio Boni: che studi ha fatto l'attore e l'esordio nel cinema

Nato il 4 luglio 1966 a Bergamo, Alessio Boni è uno degli attori più di talento della sua generazione, mettendo in mostra le sue doti recitative nei vari film e fiction che lo hanno visto protagonista.

L'attore aveva mostrato sin da bambino una forte repulsione per gli studi, decidendo così di iniziare a lavorare all'età di 14 anni, facendo il piastrellista insieme al padre e frequentando dei corsi serali.

A 20 anni decide così di partire per San Diego, dove intraprende diversi lavoretti, vestendo i panni di pizzaiolo, cameriere, baby sitter e pony express.

Al suo rientro in Italia, Alessio Boni farà per un breve tempo l'animatore turistico, per poi approdare nel mondo del cinema, dando così inizio alla sua carriera davanti la macchina da presa.

La carriera di Alessio Boni: dal cinema alle fiction

Nel 1990 avviene l'esordio nel cinema di Alessio Boni, partecipando accanto ad Anthony Quinn nel film Il mago.

Contemporaneamente, l'attore si iscrive all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, approdando sui palcoscenici e lavorando nei fotoromanzi.

Prende così pieno avvio la carriera di Alessio Boni nel mondo dello spettacolo, alternando il teatro al cinema e lavorando con grandi personalità, come Liliana Cavani e molti altri.

Il successo vero e proprio arriverà però grazie al film La Meglio Gioventù, che lo vedrà protagonista assieme a Sonia Bergamasco, Riccardo Scamarcio e Maya Sansa.

A questo si alterna però anche la sua carriera televisiva, prendendo parte a diverse fiction di successo, come Cime Tempestose, Caravaggio e Tutti Pazzi per amore 2, serie rai con la regia di Riccardo Milani.

Dal thriller ai drammi: sono tanti i generi in cui Alessio Boni ha mostrato il suo talento, divenendo uno degli attori più amati della sua generazione.

Il pubblico si è ormai affezionato all'attore bergamasco, protagonista di una delle fiction Rai più attese del 2024, avendo così anche molta curiosità riguardo la sua vita privata.

Chi è la moglie di Alessio Boni?

Alessio Boni non ha solo una carriera di successo: l'attore trae infatti la sua felicità anche dalla relazione con sua moglie, Nina Verdelli.

Di 19 anni più giovane, la moglie dell'attore bergamasco è una scrittrice e giornalista, oltre che curatrice editoriale per Vanity Fair.

Dal loro amore sono nati i due figli, Lorenzo e Riccardo, dimostrando come la differenza d'età non possa essere un ostacolo per il loro amore, come lo stesso attore ha dichiarato:

Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito. Tra i due la più vecchia è lei e infatti è più saggia e più paziente di me.

