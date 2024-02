Alex Baroni: chi era, carriera, vita privata, incidente

Chi era Alex Baroni? Il suo nome è tra i grandi della musica italiana e non sarà mai dimenticato. L'artista ci ha lasciati quando aveva poco più di 30 anni e per molti anni è stato legato sentimentalmente alla cantante Giorgia. Ripercorriamo la sua carriera.

Chi era Alex Baroni: la carriera e la vita privata del cantante milanese

Alex Baroni è nato a Milano il 22 dicembre 1966. Ha iniziato a lavorare come corista e, dopo aver conseguito la laurea in Chimica presso l'Università degli Studi di Milano, anche come docente in diversi istituti tecnici sia pubblici che privati. La sua passione per la musica è nata a 17 anni perché con essa è riuscito a superare un difficile periodo della sua vita a causa di un incidente stradale. Baroni ha preso lezioni di canto dal musicista e coach Luca Jurman.

Dopo l'esperienza da corista, Alex Baroni, decide di iniziare la sua attività da solista. Nel 1994 pubblica il suo primo album, Fuorimetrica, insieme ai Metrica. Dal 1997, anno in cui pubblica l'album Alex Baroni, il cantante di Milano non si è più fermato ed ha fatto uscire altri due album nel 1998 e nel 1999: Quello che voglio e Ultimamente. Questi sono gli unici album pubblicati dal cantante in quanto nel 2002 è stato vittima di un incidente stradale mortale.

Nel 2004 è stato pubblicato un album postumo intitolato C'è di più e dal giorno della sua scomparsa, quasi tutti gli artisti italiani con cui aveva avuto modo di collaborare lo hanno sempre omaggiato.

Alex Baroni è stato fidanzato con la cantante Giorgia per molti anni: dal 1997 al 2001. I due artisti sono rimasti in ottimi rapporti fino al giorno della morte dell'artista milanese. Giorgia, nel 2019, aveva rivelato alla trasmissione Verissimo che Baroni stava frequentando un'altra donna quando ha avuto l'incidente.

L'incidente mortale e gli omaggi

Alex Baroni ha avuto un incidente mortale in moto, a Roma, sulla circonvallazione Clodia il 19 marzo 2002. Il cantante stava percorrendo la strada ad alta velocità quando si è schiantato contro una macchina che stava facendo un'inversione di marcia. Baroni è volato dalla sua motocicletta ed è stato investito da un'altra auto che circolava anch'essa ad alta velocità.

Dopo 25 giorni di coma irreversibile, Alex Baroni è deceduto il 13 aprile 2002 presso l'ospedale Santo Spirito di Roma. Il cantante aveva solo 35 anni.

Dal giorno del suo decesso ad oggi sono stati tanti gli artisti ad omaggiare Alex Baroni e tenere vivo il suo ricordo facendo conoscere il suo talento anche alle nuove generazioni.

Uno degli omaggi più toccanti e recenti risale al 2012, quando molti artisti italiani hanno reinterpretato le canzoni di Alex Baroni per inserirle in una raccolta, pubblicata nello stesso anno, chiamata Il senso... di Alex.

Nel 2022, invece, Alex Baroni è stato omaggiato da AKA 7even che durante la serata cover del Festival di Sanremo ha cantato Cambiare, insieme ad Arisa.

