Non manca molto alla messa in onda di uno dei programmi più attesi dal pubblico italiano, infatti la prima puntata è prevista per il giorno 8 ottobre alle ore 21.30 su Rai 1 e ci accompagnerà ogni sabato sera fino a dicembre.

Anche quest’anno sarà Milly Carlucci la conduttrice e la giuria sarà sempre composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, ma sono i nuovi concorrenti che stanno suscitando molta curiosità, dato che i loro nomi sono stati resi noti solo da pochi giorni. Vediamo nello specifico chi è Alex di Giorgio e alcune curiosità interessanti su di lui.

Chi è Alex di Giorgio: età, lavoro e fidanzato

Alex di Giorgio è nato a Roma il 28 luglio 1990 e fin dall’adolescenza si dimostra essere un nuotatore di grande talento, tanto da vincere la sua prima medaglia d'argento internazionale a soli diciassette anni. La sua vità, però, non è stata sempre facile, infatti è stato vittima di omofobia per anni in ambito sportivo e nel 2013 è stato anche molestato per due anni dall’ex fidanzato Ivano Marino, influencer e personaggio televisivo condannato a un anno e due mesi di reclusione per stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

Inoltre, nel 2020, avrebbe dovuto partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, ma Alex di Giorgio ha rifiutato. Sarà interessante vedere come se la caverà invece a Ballando con le stelle, come anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli e anche lui nuovo concorrente di quest’anno.

I riconoscimenti come nuotatore del concorrente di Ballando con le stelle

Per quanto riguarda la sua carriera sportiva, il grande nuotatore può contare tantissimi successi, infatti ha conquistato 35 medaglie ai campionati italiani assoluti, di cui 14 sono medaglie d'oro, mentre quelle ottenute nei campionati di categoria sono ben 45.

Grande emozione, però, soprattutto per la partecipazione di Alex di Giorgio alle Olimpiadi di Londra nel 2012, in cui è arrivato 11° nei 4x200 stile libero, e alle Olimpiadi di Rio del 2016, quando invece si è piazzato 9° sempre nella stessa categoria. Nel 2020, però, ha dovuto fermarsi in quanto è risultato positivo all’ostarina, una sostanza dagli effetti simili agli steroidi, pertanto il Tribunale antidoping lo ha squalificato inizialmente per otto mesi e riducendo poi la squalifica a soli tre mesi.