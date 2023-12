Chi è Alfa: tutto sul giovane cantante genovese della hit estiva Bellissimissima

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un rapper e cantautore genovese da sempre appassionato di musica e di canto. Grazie alle collaborazioni con diversi cantanti si è inserito rapidamente nel mondo musicale, acquisendo grande popolarità all'età di 23 anni.

Seppur giovane, può già vantare la pubblicazione di 2 album, milioni di ascolti su Spotify e migliaia di followers sui social. Oltre alla hit estiva "Bellissimissima", un'altra canzone che l'ha reso noto al pubblico è stata "Cin cin", pubblicata nel 2019. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico, Alfa è pronto a una nuova avventura: nel 2024 è tra i big del Festival di Sanremo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul giovane cantante genovese.

Chi è Alfa: vita privata e canzoni del giovane cantautore genovese

Andrea De Filippi è nato a Genova il 22 agosto del 2000. Fin dall'età di 8 anni si dedica allo studio della chitarra e del pianoforte, facendo crescere in sé la passione per la musica.

Nel corso della sua adolescenza guadagna notorietà grazie alla partecipazione ad alcune gare di freestyle nella sua città natale. Nel 2017 pubblica il suo primo album, "Alfa Omega", in collaborazione con altri artisti genovesi.

Nel 2018 partecipa ai casting di X-Factor, ma viene scartato dai giudici. Tuttavia, la sua fama non fa che aumentare, anche grazie all'uscita di canzoni come "Il giro del mondo", "Tempo al tempo" e "Chiara Ferragni". Nel 2020 avvia una collaborazione con Annalisa nella stesura del singolo "San Lorenzo".

Nel 2022, invece, partecipa a Battiti Live, evento musicale in cui si esibiscono alcuni dei cantanti più celebri del panorama musicale italiano e internazionale. A maggio 2023 pubblica "Bellissimissima", singolo che ha consolidato la sua notorietà posizionandolo 4° nella classifica italiana delle hit estive e ottenendo un disco di platino.

Nello stesso mese ha annunciato la data del suo primo concerto, "Alfa al forum", in programma il 24 febbraio del 2024 al Mediolanum Forum di Assago, subito dopo la sua partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo.

Dal 2020 ha scelto di rendere nota su Instagram la sua relazione con la pallavolista Sofia Marco, vincitrice nel 2017 del campionato provinciale Under-16. In precedenza, invece, alcuni rumors affiancavano Andrea De Filippi a Virginia Montemaggi, l'influencer apparsa nel videoclip di "Cin Cin". La notizia è stata però smentita da entrambi.

Dopo la fine della sua storia con Sofia Marco, è stato recentemente affiancato al nome di Sofia Cerio, in seguito alla pubblicazione di un video TikTok che li vedeva insieme. Inoltre, ha scelto di realizzare con lei il videoclip della hit "Bellissimissima". Tuttavia, non si sa con certezza se siano effettivamente una coppia.

Alfa, perché si chiama così?

Andrea De Filippi ha scelto come nome d'arte "Alfa" dopo essersi diplomato al Liceo Classico di Genova.

Lui stesso ha dichiarato di aver scelto questo nome perché, studiando greco, era rimasto colpito dal significato della prima lettera dell'alfabeto greco, Alfa appunto, che indica inizio o principio. Proprio questo significato, infatti, fa parte della sua personalità, eternamente insoddisfatta.

Tuttavia, questa insoddisfazione è anche il suo carburante, perché gli permette di spingersi sempre a fare il 101% per portare a termine i suoi obiettivi.

Quanti dischi d'oro ha Alfa?

La sua carriera è appena sbocciata e anche se l'ascesa è appena cominciata, Alfa sembra avere davanti a sé un futuro ricco di nuove soddisfazioni.

Finora il giovane artista ha ottenuto due tripli disco di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt. 1”, “Before Wanderlust”) e 8 dischi d'oro.

Com'è diventato famoso Alfa

Ha cercato di farsi strada nel mondo della musica caricando brani su YouTube e poi, nel 2018, ha ottenuto i primi riscontri con il brano "Cin Cin".

Da quel momento anche gli occhi dei discografici si concentrano su di lui, che all'epoca era solo un giovane studente con una grande passione per la musica. Stava per iniziare l'università Bocconi, a Milano, ma le porte della musica si sono spalancate anche per lui, decidendo così di interrompere gli studi e trasformare una passione in un lavoro.

