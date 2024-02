L'accusa di plagio di Alfa a Sanremo 2024: il cantante rischia l'eliminazione?

Tante sono le polemiche di plagio legate al brano di Alfa, Vai, portato a Sanremo 2024: ecco qual è il brano copiato e quali sono le conseguenze per il cantante.

Sono tante le canzoni che, in pochi giorni, sono diventate già delle hit e, tra queste, rientra anche Vai, brano cantato da Alfa.

I più attenti, però, hanno notato delle similitudini del brano con una nota canzone statunitense: scopriamo qual è il plagio e quali sono i rischi per il giovane cantante.

Sanremo 2024: Alfa ha commesso un plagio?

C'è chi chi conosce già a memoria Tuta Gold, brano di Mahmood, e c'è chi balla sulle note di Vai, brano portato a Sanremo 2024 dal giovane Alfa.

Canticchiando la canzone, però, molti hanno notato una stretta somiglianza con uno dei brani statunitensi più famosi degli ultimi anni, accusando così il cantante di plagio.

In realtà, sono molti i brani che sono stati accostati a Vai: scopriamo qual è la polemica attorno alla canzone.

"Vai" di Alfa: il plagio di Run degli One Republic

Dopo le polemiche attorno al plagio di Irama a Sanremo 2024, ora tutta l'attenzione è rivolta ad Alfa, il giovane cantante che ha portato sul brano la canzone Vai.

I più attenti hanno notato delle similitudini con molti brani internazionali, come Wonderwall degli Oasis, Song 2 dei Blur e Shape of You.

In realtà, però, la più grande accusa di plagio associa Vai al noto brano degli One Republic, Run, la cui melodia può essere sovrapposta alla canzone di Alfa.

Sui social si è così attivata la questione riguardo al plagio e a una possibile squalifica per il cantante: ecco cosa accadrà.

Alfa verrà squalificato da Sanremo?

Parte così l'indignazione riguardo il probabile plagio di Alfa con la sua canzone portata a Sanremo 2024.

Per ora, però, i dirigenti del Festival musicale non si sono ancora esposti a riguardo, facendo così supporre che non ci siano provvedimenti riguardo la questione.

Non è la prima volta che il nome di Alfa sale alla ribalta durante questa edizione e una polemica si era attivata durante il primo giorno della trasmissione a causa di una storia pubblicata su Instagram.

Il cantante aveva infatti pubblicato sui suoi profili social una storia in cui intonava le note della sua canzone prima ancora di salire sul palco, ponendo così le basi per una squalifica per aver rivelato il suo brano.

La storia, prontamente rimossa dai social, era però ormai stata notata dai suoi follower: questa volta, però, si è trattato di una trappola dello stesso cantante, il quale stava cantando una canzone diversa da quella portata sul palco di Sanremo 2024.

