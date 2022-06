Ammettetelo: fate spesso acquisti on line, anche perché spesso si trovano articoli senza spendere un occhio della testa. Sicuramente vi sarete imbattuti in AliExpress, il marketplace cinese dove potete trovare davvero milioni di articoli di moltissimi categorie che costano (molto) poco. Ma quanto è sicuro AliExpress? C’è da fidarsi o si rischia di prendere una bella fregatura? Ecco come funziona e se conviene davvero comprare su questo e-commerce di proprietà dell’altrettanto famosi Alibaba (che, a differenza di AliExpress, è una piattaforma destinata alle transazioni all’ingrosso tra imprese, e non tra semplici consumatori).

Quanto è affidabile AliExpress e perché costa poco

Spesso, quando vediamo prezzi bassissimi, ci chiediamo (legittimamente) dove sia l’inghippo. Sappiate che AliExpress agisce come semplice e-commerce, semplicemente collegando le imprese cinesi con i compratori che cercano prodotti di qualsiasi genere: dall’abbigliamento per grandi e piccoli ai giocattoli, dagli articoli per la casa alle bici, dai gioielli ai prodotti per la cura della persona, fino all’elettronica di consumo.

Ma, insomma, AliExpress è sicuro oppure no? E per quale motivo costa poco? La risposta è più semplice di quanto pensiate. Essenzialmente, i costi di realizzazione cinesi sono di molto inferiori a quelli a cui siamo abituati (d’altronde, avrete notato che praticamente tutti gli articoli di elettronica e quelli tech che acquistate dappertutto sono prodotti proprio lì!).

Ma c’è un però. Bisogna ammettere che sovente gli articoli sono dei falsi, oppure risultano contraffatti e si rischia di subire delle belle truffe. Consigliamo, per evitare di essere fregati, di guardare sempre le recensioni degli altri clienti prima di procedere con ogni acquisto. Un altro suggerimento utile (e sicuro) è quello di scegliere solamente i negozi e i venditori più popolari e accreditati, anche a costo di spendere qualcosina in più!

Sul sito, AliExpress Security Center ha generato una sezione che include tutti i suggerimenti su come evitare le truffe da parte dei venditori, per evitare soprattutto che si facciano pagare in anticipo senza poi inviare la merce, oppure inviando merce non conforme alle foto o alla descrizione. Insomma, fate moltissima attenzione in modo da non incorrere in spiacevoli sorprese e rivcevere del materiale difettoso o taroccato!

Come si fa ad acquistare da AliExpress

Avete deciso di provare a comprare su AliExpress? Bene, dovete come prima cosa iscrivervi inserendo e-mail e password, oppure tramite i vostri account social. Una volta messo l’articolo nel carrello (attenzione: seguite i consigli che vi abbiamo dato sopra!), potete scegliere di pagare con metodi diversi, tra cui le carte di credito.

Non è previsto il contrassegno, e nemmeno PayPal: la sua alternativa su AliExpress si chiama Alipay, che è il metodo di pagamento digitale di proprietà di Alibaba che serve proprio a proteggere chi compera. Con questo metodo i soldi vengono trattenuti fino alla consegna del prodotto e alla conferma da parte dell’acquirente che sia tutto davvero ok. In caso contrario, si può aprire una disputa nell’apposita sezione del proprio account.

Ma in quanto arriva il pacco? Qui, sono grane! Le attese possono essere lunghissime: sul sito si parla di 15-34 giorni, ma a volte servono anche due mesi, visto che i pacchi rimangono spesso fermi in dogana per tanto tempo.

Come comprare su AliExpress senza dogana

Per bypassare il problema della dogana e velocizzare la spedizione, potete ordinare il prodotto scegliendo un magazzino dell’Unione Europea (Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Polonia o Germania). Dopo aver selezionato l’articolo, dovrete semplicemente cliccare su "Ship from" (da web, versione in lingua inglese) oppure sul Filtri” – “Spedire a” (da app). Se non trovate ciò che vi interessa nel magazzino Italy, provateli un po’ tutti e vedete dove costa meno tra roba da comprare e spedizione. Per la dogana, essendo nell’Unione Europea, non si dovrebbe correre nessun rischio!