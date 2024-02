Aline - La voce dell'amore: il film racconta la storia vera di Céline Dion

Dopo aver conquistato la Francia, il film Aline - La voce dell'amore arriva anche in Italia. Le pellicola racconta la storia vera di una delle cantanti più famose al mondo: la grandissima Céline Dion.

Aline - La voce dell'amore: la storia vera di Céline Dion

Martedì 20 febbraio 2024 arriva su Rai1 il film Aline - La voce dell'amore, della regista Valérie Lemercier. Ispirato alla storia vera di Céline Dion, è stato presentato al Festival di Cannes riscuotendo un grande successo. La pellicola non si concentra soltanto sui successi della cantante di fama mondiale, ma anche sulla sua vita privata, compresa la storia d'amore con il manager Réne Angélil.

Aline, nome che gli sceneggiatori hanno dato a Céline, ha debuttato nel mondo della musica a soli 13 anni, con la canzone Ce n'était qu'un rêve. Era il 1981 e, da questo momento in poi, la sua carriera è stata inarrestabile. Da My Heart Will Go On (colonna sonora del colossal Titanic) a Because You Loved Me, passando per The Power of Love: è impossibile non conoscere i maggiori successi della Dion.

Con spettacoli sold out in tutto il mondo e show permanenti a Las Vegas, Céline ha regalato ai fan emozioni indimenticabili. Ed è proprio la sua grandiosità che traspare dal film Aline - La voce dell'amore. Nella pellicola si ripercorre tutta la sua carriera: dall'esibizione quando era ancora una bambina al matrimonio di uno dei suoi fratelli al successo. Perfino la Notte degli Oscar del 1998 è stata ricostruita alla perfezione.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Aline - La voce dell'amore: le canzoni non sono cantate da Céline

Essendo basata su una storia vera, Aline - La voce dell'amore non poteva evitare di raccontare la storia d'amore tra Céline Dion e il marito René Angélil. La cantante l'ha conosciuto quando aveva soltanto 12 anni. E' cresciuta con lui, ma l'amore è scoppiato solo dopo qualche anno. Le nozze, fortemente contrastate dalla famiglia di lei, sono arrivate il 17 dicembre 1994, nella basilica di Notre-Dame a Montréal.

Una storia d'amore che, seppure con difficoltà, ha visto la nascita di tre splendidi figli. Purtroppo, il 14 gennaio 2016 René è morto a causa di un cancro. Aveva soltanto 59 anni e la Dion non ha mai superato la sua perdita. Non a caso, nella pellicola la relazione tra Aline, interpretata da Valérie Lemercier, e Guy-Claude, il cui volto è quello di Sylvain Marcel, fa da filo conduttore. L'attrice protagonista, nonché regista e sceneggiatrice, ha dichiarato:

Il cuore del mio film è la storia d’amore. Céline e René si sono trovati. Lei entra nella sua vita quando lui è pronto a rinunciare alla sua carriera di produttore. Lui la scopre e lei lo salva. René ha ipotecato la sua casa per produrle il primo disco, La Voix du bon Dieu. Tutti abbiamo preso in giro il loro matrimonio, i tabloid li hanno derisi per la differenza di età e i mass media hanno speculato sulla fecondazione in vitro a cui hanno fatto ricorso per avere figli.

Pur essendo ispirato alla vera storia della Dion, nel film le canzoni non sono cantante da Céline. La regista ha scelto di fare interpretare i brani alla bravissima Victoria Sio. E' bene sottolineare che alcuni successi non seguono l'ordine temporale, ma sono stati adattati alle esigenze del copione.