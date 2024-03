Chi è Alisa Toaff: tutto sulla giornalista che ha denunciato Rocco Siffredi

Al centro di una controversia che ha infiammato i media, il nome di Alisa Toaff è emerso recentemente in relazione a una denuncia di molestie presentata nei confronti di Rocco Siffredi. Questa notizia è stata riportata da vari giornali, suscitando grande interesse e dibattito. Dopo aver mantenuto l'anonimato la giornalista ha scelto di rivelare la propria identità.

Alisa Toaff, nata nel 1977 e di origini laziali, vanta una lunga carriera nel campo del giornalismo, avendo studiato presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e accumulato oltre trent'anni di esperienza, incluso un periodo di lavoro presso l'agenzia stampa Adnkronos, nella sezione spettacolo.

La giornalista ha anche condiviso, senza entrare nei dettagli, di essere madre di un bambino e di essere sentimentalmente impegnata da tempo con un compagno più giovane di lei.

Nel marzo del 2024, Alisa è stata al centro dell'attenzione per aver rivelato un retroscena significativo che coinvolgeva Rocco Siffredi. Le presunte molestie da parte del noto attore pornografico nei confronti di una giornalista hanno rapidamente fatto il giro del web, fino a quando la stessa Toaff non ha scelto di svelare la verità attraverso le pagine de La Repubblica.

Esco allo scoperto perché sono stata pesantemente offesa, quel che dico è vero e non ho nulla da nascondere. Ho un figlio di nove anni, un compagno di 15 anni più giovane e ci provavo con lui? Non è proprio il mio tipo, né potrei mai andare con uno con la sua storia

L’attore dopo averle inviato una foto le ha scritto: “Sei bona, femminilità top”.

La Repubblica ha dato spazio anche a Siffredi che ha replicato così:

Le ho detto ‘vatti a prendere i c…, che mi sa che è quello che ti manca…’. Ma pochi secondi dopo l’ho chiamata per scusarmi e per dirle che avevo perso il controllo. Gli insulti? Vado in giro a parlare di educazione sentimentale da impartire ai bambini, di rispetto nei confronti delle donne