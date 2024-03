Allarme Verisure: come funziona e le opinioni dei clienti

Ladri e furti in casa sono una grande preoccupazione: ecco come funziona e quali sono i vantaggi di installare Verisure, il sistema di allarme più apprezzato dai clienti.

Proteggere la famiglia, la casa e i beni di valore che sono custoditi al suo interno è il desiderio di moltissime persone che, per ragioni di sicurezza, scelgono di installare un sistema di allarme.

L’antifurto Verisure è il più apprezzato dai clienti e raccoglie ogni anno opinioni e commenti positivi, proteggendo gli immobili da ingressi abusivi. Grazie alla qualità del servizio offerto, gli antifurti Verisure sono diventati i migliori sul mercato sia in Italia che a livello europeo.

Ciò che distingue i sistemi di allarme Verisure da quelli offerti dai competitor è il collegamento alla Centrale Operativa 24h/24 per garantire un intervento immediato in caso di furto e di emergenze di ogni tipo. Ecco come funzionano, le loro caratteristiche e tutto quello che c’è da sapere sull’azienda.

Verisure, l’azienda leader nel settore degli allarmi per la casa e le attività commerciali

Quando si parla di sicurezza domestica e lotta ai furti in casa non si può non citare il servizio Verisure. Azienda leader nel settore degli antifurti, Verisure è operativa da 35 anni e vanta oltre 5 milioni di clienti in 17 Paesi d’Europa e America Latina. Grazie al parere dei clienti, Verisure è l’azienda di sicurezza e allarmi per case e attività commerciali numero 1 d’Europa e d’Italia, dove è presente da 10 anni e ha conquistato la fiducia di oltre 300.000 clienti.

In Italia, Verisure è un’azienda in grande crescita, premiata più volte Top Employer e Great Place to Work, in soli 10 anni ha creato oltre 2.600 posti di lavoro e ha espanso il proprio servizio in 15 regioni.

Come funzionano gli Allarmi Verisure e le opinioni dei clienti

Ciò che rende Verisure l'antifurto più apprezzato sul mercato è il grado di efficienza assicurato ai clienti. L’Allarme Verisure è collegato alla Centrale Operativa Certificata interna di Verisure con Guardie giurate operative 24h/24.

Le Guardie Giurate rispondono in tempi rapidissimi (in soli 60 secondi) agli scatti di allarme dei clienti per verificare se c’è stato l’ingresso dei ladri grazie a foto e audio. In caso di ingresso abusivo, chiamano immediatamente e Forze dell'ordine o altri servizi di emergenza e attivano da remoto il fumogeno ZeroVision per bloccare l’intruso.

La centrale operativa garantisce la tranquillità dei clienti e il supporto immediato anche in caso di emergenze SOS di vario tipo grazie alla presenza di numerosi Pulsanti SOS all’interno del kit d’allarme.

Per questo l’antifurto Verisure è molto apprezzato dai clienti con opinioni e recensioni più che soddisfacenti: su Trustpilot, Verisure Italia ha un punteggio di 4,7 su 5 da parte di oltre 16.000 utenti.

Il servizio Verisure, inoltre, è stato premiato come “Miglior Servizio Clienti d’Italia 2023/2024” da Statista & Il Corriere della Sera.

Come funziona il sistema di allarme Verisure

Il sistema di allarme Verisure crea tre barriere per proteggere la casa dai furti:

• la prima barriera rileva preventivamente l’intrusione dei ladri. I sensori porte-finestre installati su tutti gli accessi vulnerabili creano uno scudo protettivo totale della casa che rileva eventuali intrusioni e le comunica alla Centrale Operativa prima che il ladro entri. In caso di giardini e terrazze, vengono installati anche sensori perimetrali con fotocamera lungo il perimetro della casa per rafforzare la barriera preventiva.

• la seconda barriera consente di identificare l'intruso, rilevandone i movimenti con i sensori volumetrici dotati di fotocamera HD. Le fotocamere di Verisure scattano una serie di foto e le inviano alla Centrale Operativa. Le Guardie Giurate rispondono in soli 60 secondi, visionano le immagini e si connettono al microfono per verificare anche l’audio ambientale e procedere al riconoscimento.

• la terza barriera consiste nell’intervento immediato con ZeroVision e l’allerta ai soccorsi. ZeroVision di Verisure è un fumogeno che emette fumo (atossico per persone e animali) che azzera la visibilità in soli 45 secondi, disorientando l’intruso e spingendolo a fuggire senza avere il tempo di rubare nulla. Nel frattempo, la Centrale Operativa allerta le Forze dell’Ordine e invia Guardie Giurate territoriali a presidiare la casa.

