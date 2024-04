Chi è Alvina Verecondi Scortecci: curiosità sulla contessa dell'Isola dei Famosi

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024, la prima edizione condotta da Vladimir Luxuria, c'è Alvina Verecondi Scortecci. Nome non del tutto sconosciuto, almeno in determinati ambienti, è una contessa: vediamo chi è e cosa fa nella vita.

Alvina Verecondi Scortecci: chi è la concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Classe 1989, Alvina Verecondi Scortecci è nata il 12 luglio a Colle Umberto, in provincia di Treviso, sotto il segno zodiacale del Cancro, dalla contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro e da Alvin Verecondi Scortecci. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Padova, ha vissuto a New York.

Diventata avvocato penalista, attualmente Alvina gestisce insieme alla madre la grande casa di famiglia. Stiamo parlando di Villa Verecondi Scortecci, situata a Colle Umberto, a 7 chilometri da Vittorio Veneto. Una struttura recettiva di prestigio, che offre tre appartamenti e altrettante suite, e dove si possono organizzare matrimoni, eventi, shooting fotografici e molto altro.

Inoltre, la Verecondi Scortecci è ambassador per il brand Antonino Valenti. Nel 2024, Alvina è stata scelta da Vladimir Luxuria come concorrente dell'Isola dei Famosi. Descritta dallo staff del reality honduregno come "ironica, intraprendente e solare", la contessa adora viaggiare ma è una grande fan delle comodità. Nonostante tutto, non ha paura di uscire dalla sua zona di comfort, motivo per cui ha accettato di vestire i panni di naufraga.

La vita privata di Alvina Verecondi Scortecci: chi è il fidanzato?

Alvina Verecondi Scortecci ha un profilo Instagram molto curato, dove condivide gran parte della sua vita. Tra i tanti scatti, molti la ritraggono in compagnia di un uomo che dovrebbe essere il fidanzato o il marito. Risponde al nome di Gigi, ma non abbiamo altre informazioni sul suo conto.

Molto legata alla sua famiglia, condivide spesso immagini che la ritraggono con il fratello Lorenzo, la sorella Vera e la sua adorata mamma Azzolina. Al contrario, la donna non ha mai postato contenuti che riguardano il fratellastro Costantino Della Gherardesca, figlio di Alvin Verecondi Scortecci e della contessa Costanza Della Gherardesca. Non sappiamo se i due abbiano rapporti o meno.