Tra film e serie tv scopriamo quali sono i titoli in uscita per giugno 2022 su Prime Video, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon.

Così come le sue dirette concorrenti anche Prime Video, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, si appresta ad arricchire il proprio catalogo con tanti nuovi titoli tra film e serie tv in occasione di giugno 2022. Ecco allora una lista delle nuove proposte tra i titoli consigliati e quelli considerati "i migliori" dalle tendenze dettate dai gusti del pubblico abbonato al servizio. Prendete nota!

Amazon Prime Video, le serie tv per giugno 2022

Con l'arrivo della bella stagione arrivano anche serie tv fresche fresche davanti a cui rilassarsi durante i pomeriggi in cui, fuori, fa decisamente troppo caldo per uscire. Come dicevamo infatti anche il catalogo di Amazon Prime Video, che con il tempo si è ampliato sempre di più, ovviamente è ricco di tantissimi prodotti audiovisivi di cui i fan aspettano impazienti le nuove stagioni. Tra questi ci sono:

The Boys - Stagione 3

Fairfax - Stagione 2

Naruto - Stagione 3

Bleach - Stagione 15

Non mancano poi tante interessanti nuove uscite che si prospettano essere molto interessanti come:

L'estate nei tuoi occhi

Chloe, le maschere della verità

The one that got away

I film in arrivo sulla piattaforma

Non solo serie tv! Sono tantissimi infatti anche i film in arrivo sulla piattaforma streaming del colosso dell'e-commerce creato da Jeff Bezos, pronti a soddisfare davvero tutti i gusti, tra chi apprezza i generi più romantici e chi invece preferisce di gran lunga quelli più adrenalinici. Due i film originali presto in arrivo:

The Contractor

My Fake Boyfriend

Non mancano anche tutti quei film semi-recenti o che hanno fatto successo in passato, pronti per essere i protagonisti di una serata "revival" da soli oppure organizzata in compagnia di qualche amico, perché no:

Il discorso del Re

Inheritance

Warning

Now you see me 2

La paranza dei bambini

The last survivors

Breach - Incubo nello spazio

In attesa di luglio 2022

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda i titoli in uscita a luglio 2022. Sappiamo però quali sono i titoli che si apprestano ad abbandonare la piattaforma di streaming per fare spazio ai nuovi. State ancora finendo di guardare una serie tv o non avete ancora visto un film in catalogo? Affrettatevi e controllate se sono presenti in questa lista!

I film:

Il giardino segreto

Pinocchio

A un metro da te

Tutti per 1 - 1 per tutti

Come un gatto in tangenziale

Hell

T2 Trainspotting

Savage state

Il luogo delle ombre

Codice Genesi

Killer Diabolico

Splice

Harriet

Il gatto a nove code

Kill Zone Paradox

Lettere da Berlino

L'uomo che uccise Don Chisciotte

Le serie tv:

Macgyver

The Magicians

The CrossingRage of Bahamut Virgin Soul

Leggendo la lista dei film e delle serie tv in programma per giugno 2022 e quella dei film e delle serie tv in scadenza siete stati attratti da un titolo in particolare, ma non siete iscritti ad Amazon Prime? Dovete sapere che Amazon Prime mette a disposizione un primo mese di prova gratuito (30 giorni per la precisione). Approfittatene per vedere i vostri film preferiti mentre decidete se mantenere oppure no il servizio!