Amber Heard si trova in Spagna sotto falso nome per sfuggire ai paparazzi. La sua bambina di un anno e mezzo è lì con lei, e la notizia ha sollevato moltissime domande. In molti si chiedono chi è il padre della figlia della Heard, Oonagh Paige: cerchiamo di scoprirlo.

Dopo il processo che ha incoronato vincitore l’ex marito Johnny Depp, non c’è stato un minuto di pace per Amber Heard. La donna ha deciso di rifugiarsi in Spagna, complice anche la bancarotta causata dal processo. Amber è dunque voltata in un piccolo villaggio vicino Maiorca insieme con la figlia Oonagh Paige, utilizzando tra l’altro un nome fittizio, quello di Martha Jane Cannary.

Ma la stampa è comunque riuscita a rintracciarla, nonostante il falso nome utilizzato dall’attrice. Mentre l'ex Johnny Depp si consola tra le braccia della nuova fidanzata, Joelle Rich, la Heard è costetta a nascondersi.

Sono dunque tempi duri per Amber Heard, che tra l’altro, come già detto, è partita con la piccola Oonagh al seguito.

I fan dell’attrice di Aquaman, ma anche i sostenitori di Johnny Depp, si sono spesso interrogati sulla paternità della bambina, di cui si sa veramente poco.

Chi è il vero padre della figlia di Amber Heard? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Oonagh Heard: tutto sulla figlia di Amber Heard

Le domande in merito alla prima figlia di Amber Heard sono iniziate ancor prima della sua nascita. Durante la pandemia, quando le lotte legali con Johnny Depp erano ancora agli inizi, Amber ha dato alla luce la sua primogenita.

Oonagh Paige Heard, questo il nome completo della piccola, è nata l’8 aprile 2021. L’annuncio della lieta notizia è giunto proprio da mamma Amber, che ha pubblicato una foto sul proprio profilo ufficiale su Instagram.

Una foto che la ritraeva distesa con la piccola Oonagh Paige in grembo. Il nome della piccola è davvero molto particolare, ma nasconde dei significati ben precisi. Oonagh è un probabile omaggio alla cultura irlandese, e significa agnello.

Paige, invece, era il nome della defunta madre dell’attrice, Paige Parsons, tragicamente deceduta nel maggio del 2020 a soli 63 anni.

Chiarita la questione dell’origine del nome della figlia di Amber Heard, torniamo alla paternità della bambina.

La già citata foto che ritrae per la prima volta madre e figlia è accompagnata da un’eloquente didascalia. Tra le righe, in effetti, sembra quasi leggersi che l’attrice abbia fatto ricorso alla maternità surrogata per diventare madre.

La donna, tra l’altro, al momento è l’unico genitore legale della piccola Oonagh.

Amber Heard, ecco chi è il vero padre della figlia Oonagh (e cosa c’entra Elon Musk)

In effetti, nel post dedicato alla figlia, Amber Heard ha affermato di aver deciso di voler diventare madre alle proprie condizioni. E senza la necessità di avere un anello al dito per poter avere un bambino.

Nonostante le numerose relazioni passate della Heard (oltre a Depp, ricordiamo i nomi di Cara Delevingne, James Franco e l’attuale compagna Bianca Butti), l'attrice ha deciso di avere un figlio da sola, circa quattro anni fa.

Anche se Amber non ha mai confermato chiaramente i dettagli sul concepimento di Oonagh, la star sarebbe però stata dichiarata come “incapace di portare avanti una gravidanza”. Lo hanno confermato più volte i media britannici: ecco dunque perché è stato necessario per lei ricorrere alla maternità surrogata.

Dell’identità della madre surrogata non abbiamo notizia, mentre sull’identità del padre sono state fatte molte ipotesi.

La più accredita è che il padre di Oonagh Head potrebbe essere Elon Musk, il noto imprenditore, fondatore e attuale amministratore delegato di Tesla.

Musk ha infatti avuto una probabile relazione con la Heard, che sembra essere andata avanti a intermittenza tra il 2016 ed il 2018.

Anche per tale ragione, Elon è stato più volte indicato come il possibile padre biologico della figlia di Amber.

Secondo alcuni media britannici, Elon Musk sarebbe stato scelto come donatore di sperma e sarebbe, dunque, a tutti gli effetti il padre biologico della figlia di Amber Heard.

Una paternità che necessita di una conferma

Si tratterebbe, comunque, solamente di un’indiscrezione: Amber Heard non ha mai parlato del padre della bambina. Anzi, si è più volte definita come padre e madre della sua piccola, identificandosi come genitore unico di Oonagh.

E neppure Musk, dal canto suo, ha mai rilasciato dichiarazioni in merito ad un suo possibile coinvolgimento nella nascita di Oonagh come donatore di sperma.

Eppure, sono in molti a ipotizzare che il miliardario abbia agito in maniera del tutto volontaria e consapevole per aiutare la Heard a realizzare il proprio sogno di diventare madre.

Chiunque sia il vero padre biologico, una cosa è certa: Amber e sua figlia sono davvero legatissime. L’attrice non perde infatti occasione per condividere sui propri social scatti che la ritraggono con la sua adorata bambina.

La piccola è attualmente in Spagna con la madre e l’attuale compagna, la già citata direttrice della fotografia Bianca Butti, con cui la Heard fa coppia da gennaio 2020. La relazione è iniziata ben prima della nascita di Oonagh, dunque.

Nonostante questo, Amber ha deciso di essere per Oonagh Paige l’unica figura genitoriale per la sua bambina.

Insomma, il mistero sulle origini della figlia di Amber Heard è ancora irrisolto. Quel che è certo è che Johnny Depp non ha avuto nulla a che fare con la nascita della piccola.