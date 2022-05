Dopo il ritorno di Fedez ad X Factor, annunciato dallo stesso cantante attraverso il proprio profilo Instagram, continuano le speculazioni su quali saranno gli altri nomi che andranno ad occupare il tavolo dei giudici del talent show presto nuovamente in onda su Sky.

Oltre all'imprenditore e marito di Chiara Ferragni, l'unico confermato, tra i giudici già passati nella scuderia del programma, sarebbe infatti Manuel Agnelli mentre ci sarebbe ancora un punto di domanda sugli altri due.

Ambra Angiolini ad X Factor, la voce si fa sempre più insistente

Per la sua 16esima edizione X Factor è pronto a stupire e lo capiamo sin da subito. Il programma infatti rimescola le carte e in un perfetto mix tra revival e novità sorprende con un tavolo dei giudici davvero particolare. Le voci sembrano già darlo per certo, tanto che anche la stessa Wikipedia è già stata aggiornata con i nomi dei due giudici che, almeno per ora, non avrebbero dato la conferma ufficiale.

Oltre ai veterani Fedez e Manuel Agnelli, tra i nomi dei giudici della nuova edizione di X Factor, ci sarebbero quindi non una, ma ben due new entry. Da giorni ormai si vocifera che uno dei quattro posti potrebbe essere occupato da Ambra Angiolini, l'ex volto di Non è la Rai che ha appena concluso la sua quarta esperienza consecutiva come padrona di casa del Concertone del Primo Maggio. La sua infatti, almeno per il momento, sarebbe la conduzione più longeva della storia della manifestazione.

Ma cosa c'entra Ambra Angiolini con un mondo fatto di musica e contratti discografici? In pochi se ne ricorderanno, ma Ambra in passato ha avuto anche un'esperienza come cantante. Nel 1994 infatti, a soli 17 anni raggiunge il successo con il singolo T'appartengo, che dà poi il nome al suo primissimo album musicale. Ne pubblicherà ben quattro prima di intraprendere la carriera di attrice.

La vita di Ambra Angiolini è rimasta comunque legata alla musica anche grazie al matrimonio, poi terminato, con Francesco Renga che dopo i Timoria ha trovato successo come cantautore solista. Ma tornando ad Ambra Angiolini, come dicevamo, non sembra essere la sola novità di X Factor.

La proposta di Fedez a X Factor: Dargen D'Amico tra i giudici

Un ritorno in pompa magna per Fedez, che ormai conscio delle possibilità che può regalare un programma come X Factor, tanto agli artisti esordienti quanto a quelli già affermati che hanno il compito di giudicarli, avrebbe portato con sé un nome. Stando ad alcune indiscrezioni, per occupare il quarto ed ultimo posto riservato ai giudici del talent show, il cantante avrebbe proposto l'amico e collega Dargen D'Amico.

E anche Dargen D'Amico, proprio come Ambra, partirebbe con un baglaglio arricchito da un'esperienza molto importante che si è appena conclusa: quella al Festival di Sanremo 2022. Alla celebre kermesse vinta dal duo formato da Blanco e Mahmood per l'occasione, con la loro Brividi, il cantante e produttore ha infatti portato il brano Dove si balla, già inserito tra le hit radiofoniche italiane.