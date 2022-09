La cantante statunitense Anastacia sarà in concerto stasera a Milano. Ecco tutte le informazioni su orari, biglietti, come raggiungere l'evento al Teatro degli Arcimboldi e la scaletta completa con cui si esibirà l'artista.

Anastacia è una cantante statunitense divenuta famosa in tutto il mondo per i suoi grandi successi discografici, quali Left outside alone, Sick and tired, I’m outta love e molti altri brani. All’anagrafe si chiama Anastasia Lyn Newkirk ed è originaria di Chicago.

Nel 2003 ha scoperto di avere un tumore al seno che ha sconfitto per ben due volte, anche quando nel 2013 si è ripresentato. In quest’ultima occasione ha dovuto subire una doppia mastectomia. Da allora si è dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

La cantante ha un rapporto speciale con l’Italia. In passato ha duettato con Eros Ramazzotti nel brano I belong to you (Il ritmo della passione). E proprio nel nostro Paese sta portando in scena il suo tour dal titolo I’m outta lockdown – The 22nd anniversary che celebre tutti i successi della popstar. Dopo Milano farà tappa a Roma, Catania, Firenze e Bassano del Grappa.

Come raggiungere il concerto di Anastacia a Milano

Stasera 21 Settembre 2021 Anastacia si esibirà a Milano al Teatro degli Arcimboldi. I biglietti per questo evento non sono più disponibili. L’orario di inizio concerto è previsto per le ore 21. Raggiungere il Teatro degli Arcimboldi è davvero facile:

in auto si può arrivare percorrendo le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Si prende l’Autostrada A4 Torino/Venezia, ed infine l’uscita Cinisello Balsamo. Di fronte al teatro è presente il parcheggio di viale dell’Innovazione Parcheggio Bicocca P7;

in treno si può raggiungere il luogo dell’evento arrivando da Porta Garibaldi, Rogoredo e Stazione Centrale alla fermata di Greco Pirelli;

in metro ci sono varie opzioni: si può prendere la linea M1 e scendere alla fermata Precotto; successivamente, si prende l’autobus linea 162. In alternativa, si può la linea M1, con fermata Bonola e in seguito l’autobus linea 40. Infine, si può raggiungere l’evento con la linea M2, fermata Cascina Gobba e successivamente prendere l’autobus linea 44.

Scaletta del concerto di Anastacia a Milano

La cantante Anastacia festeggia in Italia il ventiduesimo anniversario dall’uscita del suo singolo che le ha dato fama mondiale, I’m outta love. Porta in tutta Europa il tour I’m outta lockdown – The 22nd anniversary nelle principali città europee toccando Portogallo, Germania, Spagna e Regno Unito.

Ecco la scaletta ufficiale del concerto di Anastacia stasera:

Not That Kind

Freak of Nature

Paid My Dues

Cowboys & Kisses

Overdue Goodbye

One Day in Your Life

Sick and Tired

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover)

Best of You (Foo Fighters cover)

Stupid Little Things

Welcome to My Truth

Left Outside Alone

I’m Outta Love

