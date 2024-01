Andare in bici è una buona abitudine (anche in vacanza): perché fa bene e cosa occorre

Spostarsi in bicicletta è un'abitudine green e divertente che, oltre a fare bene alla salute, appassiona milioni di persone in Italia e nel mondo.

Che la si usi solo per brevi spostamenti in città o si ami fare lunghi percorsi nella natura, può essere interessante sapere perché fa così bene andare in bicicletta e quali sono gli accessori e l'abbigliamento più adatti da avere per non trovarsi mai impreparati.

Ecco tutto quello che serve sapere per diventare dei bikers esperti.

Andare in bicicletta, tutti dovrebbero farlo: perché fa bene

La bicicletta è un mezzo così diffuso e presente nella vita quotidiana di tutti quanti che spesso non facciamo caso ai benefici che può portare a chi la utilizza.

Andare in bici, infatti, è un toccasana per la salute del cuore, ma anche un modo semplice e divertente per dimagrire. È un'attività capace di ridurre lo stress e persino aumentare la felicità.

Innanzitutto, pedalare fa benissimo al cuore. I medici hanno notato che andare regolarmente in bicicletta rafforza il cuore, rendendolo più grande e più pesante. Così, il muscolo cardiaco può contenere e pompare più sangue, diventando molto più efficiente. Per questo motivo, andare in bici riduce sensibilmente il rischio di infarto e ictus e di sviluppare malattie cardiovascolari.

Inoltre, riduce sensibilmente il rischio di contrarre le malattie legate alla sedentarietà come il diabete di tipo II, l'osteoporosi e alcune malattie respiratorie.

Andare sulle due ruote, poi, è utile per tonificare i muscoli del corpo, specialmente quelli delle gambe, oltre a glutei e addominali. In generale, aiuta a migliorare la forza e anche l'equilibrio. Il movimento rotatorio della pedalata aiuta anche a proteggere e rinforzare le articolazioni di caviglie e ginocchia e la spina dorsale.

Non solo: l'attività aerobica è un ottimo modo per dimagrire in fretta e andare in bici permette di fare esercizio in modo semplice e poco costoso, risparmiando sulla palestra. Inoltre, se non hai mai tempo a disposizione, la bici si rivela proprio la soluzione adatta a te.

Ma non è finita qui. Andare in bici, infatti, abbassa i livelli di stress. Quando si pedala, il corpo rilascia le endorfine, ormoni che aiutano a rilassarsi e provocano uno stato di benessere generale.

Inoltre, se soffrite di insonnia, pedalare un po’ di più vi aiuterà a dormire meglio. Fare attività fisica contribuisce a rilassare i muscoli e l'energia rilasciata durante l'esercizio porta a dormire profondamente.

Andare in bicicletta aiuta a salvare il pianeta

La bicicletta è il mezzo di trasporto più ecologico in assoluto. Secondo le ultime stime rese note, se tutti i cittadini europei scegliessero di muoversi in bicicletta invece che in auto o motorino (almeno per gli spostamenti brevi), sarebbe addirittura possibile raggiungere la metà degli obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 in Europa.

Andare in bicicletta, quindi, non solo fa bene alla salute ma anche all'ambiente e aiuta a migliorare sensibilmente la qualità dell'aria delle città in cui viviamo.

Viaggiare in bicicletta è possibile: il cicloturismo

Da alcuni anni ormai ha preso piede una tipologia di vacanze sostenibili ed economiche: si tratta del cicloturismo, la scelta di viaggiare e spostarsi prevalentemente in bicicletta o utilizzare mezzi poco inquinanti in caso di tratte troppo lunghe, optando per esempio per il treno.

Sono molte le agenzie e le associazioni che organizzano viaggi di questo tipo, seguendo diversi itinerari in tutta Italia, ma anche in Europa. Esistono, infatti, molte vie ciclabili pensate proprio per viaggi ed escursioni in montagna, ma non solo. Una delle più lunghe è la ciclovia del Sole, un percorso ciclabile che da Prato Della Drava, in provincia di Bolzano, percorre tutta la penisola passando per diverse città tra cui Verona, Mantova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Messina, fino a Palermo. Sono molto conosciute e amate anche le piste ciclabili dell'Emilia Romagna.

È possibile anche spostarsi per tutta Europa, grazie ai percorsi del progetto EuroVelo. Gli itinerari sono tantissimi. Per esempio, EV3, conosciuto come "il percorso dei pellegrini", che parte dalla Norvegia e passando per la Francia arriva a Santiago de Compostela, in Spagna. Un’altra tratta interessante è la EV5, la Romea Francigena, una pista ciclabile che, una volta terminata, collegherà Londra a Brindisi, in Puglia. Merita una menzione anche la EV2, "la strada delle Capitali", una pista ciclabile che parte da Galway, in Irlanda e arriva fino a Mosca, passando per sette Paesi.

Quali accessori e abbigliamento servono per andare in bici e dove trovarli

Molti lo danno per scontato, ma andare in bicicletta richiede l'equipaggiamento giusto. Se non ci si vuole trovare impreparati e ci si vuole spostare in tutta comodità sul proprio mezzo a due ruote, non possono mancare nelle vostre case alcuni accessori utili. Importante anche indossare l'abbigliamento adatto per la bicicletta.

Prima di tutto, è necessario procurarsi un casco di ottima qualità, fondamentale per spostarsi in sicurezza non solo durante le escursioni in montagna o al mare ma anche per le strade della propria città.

Se quando girate in biciletta vi capita spesso di sudare, valutate l'acquisto di una maglia per il ciclismo, ideale per mantenere la pelle asciutta quando si pedala.

In inverno, invece, è fondamentale avere indumenti tecnici per non soffrire il freddo durante le passeggiate in bicicletta. Per l'estate, invece, esistono capi che garantiscono la protezione dai raggi UV.

Altri accessori utili per chi si sposta regolarmente in bicicletta sono gli occhiali e le maschere protettive, le borracce e il portaborracce per bici e uno zaino specifico per il trasporto in bicicletta. Questi accessori aiutano migliorare la comodità della propria bicicletta e permettono di spostarsi senza pensieri.

Se ci si vuole informare più nel dettaglio su quello che serve, ma anche se si desidera acquistare biciclette e attrezzature di ogni tipo in modo semplice e veloce, il sito ideale è BIKE24, un blog e shop online dedicato ai ciclisti professionisti ma anche occasionali in cui si può trovare tutto quello che serve in base a ogni esigenza.