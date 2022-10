Andrea Dianetti, classe 1987 è un attore, regista, conduttore radiofonico e televisivo. Molto seguito sui social, ha un pubblico di quasi 300k su instagram e conta quasi un milione di visualizzazioni su TikTok. Dal carattere solare ed energico, mostra la sua quotidianità sui social e lo fa con carisma e ironia. Forse per questo è un personaggio molto amato dai giovanissimi.

In realtà la sua fama lo precede ed in particolare la sua carriera che è iniziata quando era ancora giovanissimo.

Chi è, età e vita privata di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti nasce a Roma il 9 maggio 1987. Per avere solo 35 anni, di strada ne ha fatta, e non poca. Ha iniziato seguendo corsi di danza ed arte drammatica. La perdita del padre a 9 anni e il bullismo subito a scuola da altri compagni hanno sicuramente reso Andrea una persona onesta, pura e genuina.

E' un artista versatile che ha deciso di fare dell'arte la sua passione di vita ed il suo lavoro. Si è impegnato fin da giovane per poter entrare e avere un suo posto nel mondo dello spettacolo. Sicuramente a premiarlo sono stati la sua caparbietà, la bravura, la professionalità e la voglia di fare sempre meglio.

Nella vita privata è legato a Miriam Milani, giovane ragazza ancora avvolta nel mistero di cui spesso Andrea pubblica foto sui social. Della loro storia si sa poco, ma al momento sembra andare tutto a gonfie vele. Famosissima che anche la sua amicizia con la nota attrice Diana Del Bufalo, l'attore Cristiano Caccamo ed Edoardo Tavassi con cui intrattiene il pubblico dei social in maniera irriverente e divertente.

La carriera di Andrea Dianetti: da Amici ad oggi

Oggi è famoso per la sua partecipazione allo show di Carlo Conti in onda ogni venerdì su RaiUno, Tale e Quale Show dove i concorrenti si sfidano a suon di imitazioni e canto dei più grandi artisti di tutto il mondo. Dianetti si è fatto notare e non poco. Chi lo conosce già, sa anche che forte e prorompente è la sua dote ironica così come la sua allegria e intraprendenza. Tutti fattori questi che entrano in campo e giocano un ruolo importantissimo nella sfida di RaiUno.

Eppure se spulciamo nelle nostre menti e negli archivi, Dianetti non è un volto nuovo alla tv. La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici, lo aveva già fatto notare per le sue qualità artistiche. Nel 2005 entra nella scuola più famosa d'Italia e concorre nella categoria di recitazione. Poi la continua gavetta e lo studio, tanto studio, lo hanno portato ovunque dal teatro alla radio, al cinema alla televisione.