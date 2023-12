Andrea Giambruno verso il ritorno in Tv, ecco in che programma lo vedremo e quando

Andrea Giambruno si prepara al ritorno in Tv: vediamo in quale programma lo vedremo e, soprattutto, quando.

Dopo la fine della relazione con Giorgia Meloni e la cacciata dal format Diario del giorno, Andrea Giambruno potrebbe tornare in Tv. Secondo i beninformati, il suo ritorno è già nei piani: ecco in che programma lo vedremo e quando.

Andrea Giambruno verso il ritorno in Tv: ecco dove e quando

I fuorionda di Striscia la Notizia sono stati una doppia mazzata per Andrea Giambruno: da un lato ha perso la compagna Giorgia Meloni, madre di sua figlia Ginevra, e dall'altro ha perso il timone del programma Diario del Giorno. Mediaset, vista la polemica legata ai suoi modi da cascamorto di terza categoria, hanno preferito relegarlo ad un lavoro redazionale.

La presidente del Consiglio, invece, l'ha messo alla porta. D'altronde, non avrebbe potuto fare altrimenti: ha un ruolo istituzionale da difendere e Giambruno al suo fianco non avrebbe fatto altro che crearle imbarazzo. Adesso che le acque si sono calmate, però, Andrea potrebbe recuperare terreno, sia sul piano professionale che su quello sentimentale.

Secondo Il Foglio, Giambruno sta preparando il suo ritorno in tv. Si vocifera che possa tornare davanti alla macchina da presa a partire da settembre 2024, probabilmente dietro al bancone di qualche telegiornale Mediaset. Un lavoro limitato alla lettura delle notizie, che non dovrebbe causargli troppi problemi.

Giambruno ha perso lo sprint, ma la storia con Giorgia non è finita

Stando a quanto sostiene Il Foglio, Giambruno sta vivendo un periodo complicato. Non pensava che i fuorionda di Striscia la Notizia potessero distruggerlo in questo modo, motivo per cui a lavoro ha completamente cambiato atteggiamento. Si legge:

Cammina radente al muro. Buongiorno e buonasera. Ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa. Così riservato da non essere più lui.

Altro che "pacchi" e "inviti a cena", Andrea sembra aver deciso di entrare in seminario. E' diventato talmente riservato che i colleghi non lo riconoscono più. Probabilmente, il cambio di atteggiamento è dovuto anche al suo ritorno in Tv. Se vuole davvero un programma tutto suo a Mediaset, specialmente dopo la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi, deve tenere un profilo basso. I colleghi, non a caso, hanno testimoniato che arriva in azienda alle 8, fa la prima riunione di redazione e torna a casa in serata. Come se non bastasse, secondo le "informatissime parrucchiere di Cologno Monzese", la ruota potrebbe tornare a girare anche per quel che riguarda la vita sentimentale: la storia d'amore con la Meloni "non è proprio finita".