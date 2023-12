Chi è Andrea Manfredonia: vita privata e curiosità sul procuratore sportivo

Il nome di Andrea Manfredonia è noto ai più grazie al matrimonio con Martina Stella. Figlio di un ex calciatore molto conosciuto, ha scelto di seguire parzialmente le orme paterne. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Andrea Manfredonia: chi è l'ex marito di Martina Stella?

Classe 1988, Andrea Manfredonia è nato a Roma dall'ex difensore e centrocampista di Serie A Lionello Manfredonia. Dopo il liceo, si laureato in Management delle imprese sportive ed è diventato procuratore sportivo. Nel 2013, ha aperto la MCDR Sport Management insieme all’avvocato Alessandro De Rosa e ad Alessio Ceccarelli. Inoltre, è anche agente dei giocatori di FIFA. Intervistato da Tutored.me ha dichiarato:

Il calcio lo vivo da sempre in prima linea grazie a mio padre, che nella sua vita scelse molto prima di me questa strada. Credo che inevitabilmente, nell’arco di una vita, tutti abbiamo la nostra buona dose di influenze esterne. Crescere tra partite e pallone è senz’altro una buona partenza per imparare ad amare il calcio. Però è molto difficile che qualcuno riesca a trasmetterti una passione a tal punto da indirizzarti a farne il tuo mestiere. Quindi sì, ho indubbiamente ripercorso alcuni passi compiuti da mio padre, ma se in un primo momento ho seguito lui, poi ho seguito me stesso. Il mio mestiere consiste nel garantire una struttura che possa assorbire le pressioni che vanno a definirsi nel corso del tempo e nel farlo, accompagnare un giocatore a diventare un grande giocatore.

Manfredonia è molto conosciuto nell'ambiente calcistico. La sua agenzia si occupa dei calciatori in tutto e per tutto, sia sul piano legale che su quello commerciale.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Andrea Manfredonia e Martina Stella: dalle nozze al divorzio

Andrea Manfredonia e Martina Stella si sono conosciuti nel 2015. Lei usciva dalla lunga relazione con l'hair stylist Gabriele Gregorini, padre della primogenita Ginevra nata nel 2012, e gli ha dato filo da torcere. Si sono sposati il 3 settembre 2016, con una magnifica cerimonia curata nei minimi dettagli da Enzo Miccio e celebrata a Carbognano, vicino Viterbo. Nel 2021 sono diventati genitori di Leonardo e nel 2023 è arrivato il divorzio. Intervistata dal settimanale Oggi, l'attrice ha dichiarato:

Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili. (...) Sono molto delusa, non me lo aspettavo. (...) La mia storia è fatta di cadute e risalite. Sono nel momento della ricostruzione e rimango una donna che continua a inseguire la felicità.

Prima di diventare marito e moglie, Andrea e Martina sono stati amici per anni, per cui non si esclude che, tra qualche tempo, possano tornare ad avere un buon rapporto.