Andrea Palma: chi è, età, carriera, vita privata, Skam, fidanzata

Chi è Andrea Palma? Giovanissimo, ha già conquistato il pubblico della generazione Z grazie al suo ruolo in una nota serie Tv italiana. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera di questo astro nascente del cinema e della televisione italiana e conosciamo qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Chi è Andrea Palma: età, carriera, Skam

Andrea Palma è nato a Roma, ma non sono note né la sua data di nascita né la sua età. Questi due dati non sono presenti nemmeno sul suo Curriculum Vitae reso pubblico dall'agenzia TTAgency. Si conosce l'altezza del giovane attore che è 1,78 e le lingue da lui parlate: l'italiano e l'inglese. Palma parla anche i seguenti dialetti: romano, toscano, napoletano, milanese, veneto, pugliese, siciliano.

Sul suo Curriculum, reso noto dalla già citata agenzia, è scritto anche che Palma pratica questi sport: Calcio, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, sci; inoltre sa cantare, ballare, suonare la chitarra e il pianoforte.

Per quanto riguarda la sua formazione artistica, ha studiato ai Laboratori teatrali amatoriali presso Teatro 7 dal 2015 al 2019. Successivamente si è formato presso la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté.

A partire dal 2016 ha preso parte a diverse rappresentazioni teatrali, ma il successo nazionale è arrivato nel 2021, quando ha recitato nel film di successo Le 8 montagne interpretando il ruolo di Pietro da adolescente.

Nel 2023 è tornato al cinema come protagonista nella pellicola L'anno dell'uovo. Il 2023 è stato un anno importante per Andrea Palma in quanto è entrato anche a far parte del cast di Skam 6 Italia nei panni di Giulio. Grazie al suo ruolo nella serie televisiva, il giovane attore romano è entrato nel cuore dei giovani della Generazione Z.

La vita privata di Andrea Palma: fidanzata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Palma, purtroppo, dispiace deludere i più curiosi, ma non si hanno informazioni. Il giovane attore, sebbene sia abituati a stare al centro dell'attenzione, è molto riservato e non è noto se sia fidanzato o meno.

L'unica cosa pubblica e nota è il suo profilo Instagram: @palma_andrea_. Il giovane attore romano ha un profilo ufficiale ma non verificato e vanta poco più di 9mila follower. Sul suo profilo ci sono scatti realizzati da fotografi professionisti ma anche scatti di vita quotidiana.

