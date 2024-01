Andrea Pennacchi: chi è, età, carriera, il Pojana, vita privata

Tutto su Andrea Pennacchi: ecco chi è l'attore noto per essere "Il Pojana".

Chi è Andrea Pennacchi? Dal teatro al personaggio del Pojana, l'attore veneto è ormai uno dei volti più noti della televisione italiana. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio della sua vita privata.

Chi è Andrea Pennacchi e cosa ha fatto per diventare famoso

Andrea Pennacchi è nato a Padova, sotto il segno della Bilancia, l'11 ottobre 1969, attualmente ha 54 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli Studi di Padova ha deciso di intraprendere la carriera teatrale e cinematografica. Il suo esordio è avvenuto nel 2007, al cinema, nella pellicola La giusta distanza, successivamente ha iniziato a lavorare soprattutto a teatro sia come attore che come autore. La sua prima opera è stata Eroi (2011), ma il massimo successo è arrivato grazie alla creazione di un personaggio "Il Pojana".

Chi è il Pojana e chi scrive i suoi monologhi

Del Pojana sono principalmente noti i monologhi, scritti e interpretati dallo stesso Pennacchi. Questo personaggio ha ottenuto enorme visibilità grazie al programma Propaganda Live, di cui l'attore è diventato ospite fisso. Uno dei monologhi più famosi del Pojana è intitolato This is racism - Ciao terroni. Il personaggio creato da Pennacchi è stato portato anche a teatro nel 2022 con un'opera intitolata Il Pojana e i suoi fratelli.

La carriera di Pennacchi

Tralasciando "Il Pojana" e i due lavori d'esordio di Andrea Pennacchi, ripercorriamo la sua carriera cinematografica e televisiva. L'attore veneto, dopo quattro anni di assenza dal cinema è tornato sul grande schermo nel 2011 recitando nel film Io sono Li. Tra gli altri lavoro di Pennacchi si ricordano:

• Suburra (2015);

• Mamma o papà? (2017);

• Arrivano i prof. (2018);

• L'incredibile storia dell'Isola delle Rose (2020);

• Il Divin Codino (2021);

• Corro da te (2022);

• Le ragazze di carta (2023).

Pennacchi ha anche recitato in molte serie di successo e il suo esordio televisivo è avvenuto nel 2015 nella miniserie L'Oriana. Tra le altre produzioni a cui ha preso parte abbiamo:

• Il paradiso delle signore (2015-2017);

• La vita promessa (2018);

• Beate (2018);

• Il mondo sulle spalle (2019);

• Petra (2020 - In corso);

• Vita da Carlo (2021);

• Tutto chiede salvezza (2022);

• La rosa dell'Istria (2024).

La vita privata di Andrea Pennacchi: moglie e figli

Dispiace deludere i più curiosi e gli amanti del gossip, ma della vita privata di Andrea Pennacchi si sa davvero poco. L'attore veneto ha una moglie con cui è sposato dal 2009 che si chiama Maria e dalla loro unione è nata una figlia: Elena Pennacchi. I due coniugi sono molto riservati e dunque non si hanno altre notizie circa la loro storia d'amore.

Andrea Pennacchi ha un profilo Instagram ufficiale verificato: @a.pennacchi. L'attore vanta ben 106mila follower ed è solito condividere sia scatti relativi alla sua professione si scatti in cui è insieme alla moglie.

