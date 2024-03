Andy Luotto: chi è, età carriera, cosa fa oggi, moglie, figli

Chi è Andy Luotto? Volto noto della televisione, ha avuto il suo massimo successo tra gli anni '70 e gli anni '80. Dopo una lunga carriera come attore e musicista, oggi Luotto ha stravolto i suoi piani e si è dedicato ad altro ottenendo anche un discreto successo. Ripercorriamo la sua lunga attività professionale e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Chi è Andy Luotto: età, data e luogo di nascita, carriera

Andy Luotto è nato a Brooklyn, negli Stati Uniti d'America, sotto il segno del Leone, il 30 luglio 1950. Attualmente ha 73 anni. Ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza negli USA e ha vissuto oltreoceano fino al conseguimento della laurea in cinematografia all'Università di Boston. Dopo essersi laureato è arrivato in Italia (viste le sue origini) ed è stato notato da Renzo Arbore. L'incontro con il famoso clarinettista ha segnato una svolta nella vita di Andy Luotto in quanto ha iniziato a collaborare con programmi come L'altra Domenica (1976) e Quelli della notte (1985), entrambi di casa Rai. Tra le ultime trasmissioni in cui è stato presente Andy Luotto va menzionata: Oh...sesso! (1995), trasmessa da Odeon TV.

Parallelamente all'attività televisiva, Andy Luotto ha intrapreso anche una carriera da cantante. Tra gli anni '70 e gli anni '80 ha realizzato gli album: L.P. (1985) e To be tubi (1989). Inoltre ha pubblicato anche cinque singoli che sono stati apprezzati da pubblico e critica.

Che fine ha fatto Andy Luotto

Andy Luotto ha smesso di fare televisione perché ha deciso di dare una svolta alla sua vita e ha quindi iniziato una carriera nel mondo della ristorazione. Prima, però, si è dedicato ad altre attività. Luotto è stato infatti un istruttore subacqueo e poi ha prestato il suo volto all'organizzazione internazionale non governativa di protezione ambientale WWF (World Wildlife Fund).

Dove si trovano i ristoranti di Andy Luotto

Andy Luotto, dopo aver conseguito il diploma alberghiero a Civita Castellana, decise di aprire il suo primo ristorante a Sutri, in provincia di Viterbo, che è stato poi ceduto ad un'altra gestione. Oggi quel ristorante, che non è più di Luotto, si chiama Osteria dell'oca.

L'ex attore e cantante ha fondato una società nel 2016: Luotto factory, grazie alla quale ha aperto il suo nuovo ristorante: Là. Il locale si trova al centro di Roma, per la precisione a Piazza Venezia.

Come si chiama la moglie di Andy Luotto e chi sono i loro figli

Andy luotto è sempre stato molto riservato nonostante una vita passata sotto i riflettori. L'ex attore oggi ristoratore non ha mai nascosto il suo matrimonio con la moglie Antonella Luotto. Dalla loro unione sono nati anche tre figli: Silvia, Steven ed Eugene.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, cosa ha detto dopo l'intervista da Fazio