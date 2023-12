Tutto su Angela Finocchiaro: chi è, età, lavoro, vita privata

Chi è Angela Finocchiaro? L'attrice e comica milanese parteciperà alla quarta edizione di LOL - Chi ride è fuori. Ripercorriamo dunque la carriera cinematografica di questa nota ed amata attrice e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Tutto su Angela Finocchiaro: chi è, età, carriera

Angela Finocchiaro è nata a Milano il 20 novembre 1955, sotto il segno dello Scorpione. Da poco ha compiuto 68 anni. La Finocchiaro ha iniziato la sua formazione teatrale a partire dagli anni '70, quando si è unica alla compagnia Quelli di Grock.

Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 1979 nella pellicola Ratataplan che ottenne un enorme successo. Negli anni '80 Angela Finocchiaro ha preso parte a diversi film, tra cui: Ho fatto splash (1980), Il burbero (1986), Un uomo sotto tiro (1987), Domani accadrà (1988) e Io, Peter Pan (1989).

Dopo la sua consacrazione al cinema negli anni '80, sono arrivate le prime nomination ai David di Donatello nella decade successiva. Angela Finocchiaro, infatti, è stata nominata come miglior attrice protagonista nel 1991 per la sua interpretazione nel film Volere volare (1991). L'anno successivo ha ottenuto la nomination come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film Il muro di gomma (1991).

I primi premi sono però arrivati negli anni 2000. Angela Finocchiaro ha recitato in molte pellicole di successo tra cui La Bestia nel cuore (2005), grazie al quale ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 2006. Lo stesso premio l'ha vinto nuovamente l'anno successivo per la sua performance nella pellicola Mio fratello è figlio unico (2007).

Angela Finocchiaro è diventata famosa al pubblico anche grazie al suo ruolo nei film record d'incassi Benvenuti al sud (2010) e Benvenuti al Nord (2011).

L'attrice milanese, vista la sua carriera e le sue doti comiche, è entrata a far parte del cast di LOL - Chi ride è fuori.

La vita privata di Angela Finocchiaro

Dispiace deludere i più curiosi, ma purtroppo della vita privata di Angela Finocchiaro si sa davvero poco e niente in quanto è una donna estremamente riservata.

L'attrice è sposata con un attore teatrale che si chiama Danilo, del quale non si hanno informazioni. La coppia ha due figli: Nicolò e Nina.

Angela Finocchiaro ha una pagina Instagram ufficiale ma non verificata che vanta oltre 25mila follower: @angela.finocchiaro.official. L'attrice è solita condividere foto relative al suo lavoro.

Nel 2018, l'attrice Milanese, finì al centro di una polemica in quanto durante uno sketch del programma La tv delle ragazze su Rai 3, recitò la seguente frase:

Bambine, ricordatevi che gli uomini sono tutti pezzi di m***a.

La Finocchiaro fu accusata di aver pronunciato un'espressione altamente misandrica.

