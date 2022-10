Si è spenta alla veneranda età di 96 anni Angela Lansbury, da tutti conosciuta come La Signora in Giallo. L'amata attrice per anni ha intrattenuto grandi e piccini, ma è nota per avere interpretato molteplici ruoli. Celebriamo insieme le sue 10 più importanti performance.

Avrebbe compiuto 97 anni tra qualche giorno Angela Lansbury, da tutti conosciuta come La Signora in Giallo, che ci ha lasciati senza l’opportunità di poter risolvere con lei un altro intrigante mistero. L’attrice è morta nel sonno, nella sua casa a Los Angeles, come hanno comunicato i familiari addolorati dalla perdita.

La rinomata Jessica Fletcher però non è nota solo per questo ruolo, infatti Angela è stata protagonista di moltissimi film, comprovando il suo talento e il conseguente supporto da parte di milioni di spettatori, ma torniamo un attimo indietro, da dove nasce la passione della celebre star?

Angela Lansbury, gli esordi

Nata in Inghilterra nel 1925, Angela sognava di recitare fin da bambina, scoprendo la sua vocazione. A causa della guerra è costretta a fuggire, e a 17 anni aveva già un ruolo in un musical, ottenendo successivamente all’età di 19 anni un contratto con la Mgm ad Hollywood per aver preso parte al film Gaslight, un triller.

Nel corso della sua carriera, l’attrice si cimenta in vari generi cinematografici, coinvolgendo appassionati grandi e piccini, come nel caso della performance nel Ritorno di Mary Poppins. È possibile notare come in ogni situazione, le sue interpretazioni siano state eccezionali, confermando l’unicità e il talento di questa donna.

In occasione della sua triste perdita, vogliamo oggi celebrarla ricordando le sue dieci più famose performance.

I film più famosi di Angela Lansbury

10. Olympia (1960)

Cast superlativo per il film di Michael Curtiz, dove la Lansbury collabora con colleghi come Sophia Loren e Maurice Chevalier. Nel film interpreta l’invidiosa contessa Lina, la quale si innamora di un principe. Il sentimento disperato non è però ricambiato da Ruprecht, che è invece invagito di Olympia. A causa di questi intrighi, la trama si dirama attraverso i piani della contessa per fermare le nozze dei due amati.

9. Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

Capolavoro dei film per famiglia, il film ha per protagonisti dei bambini, e un paesino dell’Inghilterra. Eye, Charlie, Carrie e Paul vengono a conoscenza del fatto che la loro custode, non è altro che una strega, che sta apprendendo nuove stregonerie. I 5 protagonisti volano su un letto magico verso Londra, dove incontrano il Signor Emilius Brown, che aveva custodito parte degli incatesimi contenuti in un libro, del quale però mancava una parte. I bambini allora volano insieme ad Eglantine alla ricerca del libro originale, in un viaggio immerso nella fantasia.

8. La Bella e la Bestia (1991)

Prodotto iconico della Disney, Angela prende parte a questo classico Disney, doppiando la piccola teiera, personaggio buffo e premuroso del cartone animato. La performance prova un ulteriore talento dell’attrice, la quale intraprende una carriera anche come doppiatrice, ottenendo un ruolo in questo famosissimo progetto Disney. Inoltre, all’interno del film, la star collabora cantando il brano Beauty and the Beast.

7. La lunga estate calda (1958)

Angela è mebro di un cast unico nel suo genere, lavorando con gente del carico di Paul Newman. Nel film di Martin Ritt, sarà il personaggio di Minnie Littljohn, amante di Will Varner. La storia racconta della famiglia, i figli di Will e le loro strade, le quali saranno intralciate dal personaggio di Ben Quick, famoso per essere un piromane.

6. I tre moschettieri (1948)

Celebre film di George Sidney, la Lansubry interpreta la regina Anna, amata del duca di Buckingham. La donna riceve in dono dodici puntali di diamanti, in segno d’affetto. I gioielli diventeranno elemento centrale della storia, perché i tre moschettieri saranno costretti a difenderli, salvando la regina e il regno di Francia.

5. Mi dovrai uccidere! (1956)

Myra Leeds, personaggio di Angela, è sorprendentemente un’omicida. Avendo un amante, la donna confessa al marito del suo tradimento, scatenando l’ira del l’uomo, che sfocia in uno scontro tremendo. La lite si conclude con la morte di Joe, ucciso da Myra. Peter, amante della protagonista, è un avvocato, che a tal proposito difende la donna, ma la storia prende delle pieghe inaspettate.

4. La più grande storia mai raccontata (1965)

La produzione rappresenta una delle più importanti del genere religioso, presentando un cast d’eccellenza e una straordinaria regia, condotta da George Stevens. Il film narra della vita di Gesù, a partire dai 4 Vangeli: battesimo di Gesù, Re Magi, miracoli, Apostoli, incontri, Pilato, fino alla fine: la Resurrezione, dopo la precedente crocifissione.

3. Anastasia (1997)

La sua carriera come doppiatrice si conferma con la partecipazione a questo capolavoro dell’animazione. Anastasia racconta della figlia dello zar Nicola II, la quale era scappata dal palazzo d’inverno il quale era stato occupato dal popolo durante una rivoluzione. La famiglia piange la ragazza, che viene cercata dall’imperatrice Maria, personaggio doppiato da Angela. Dopo lunghe peripezie, Maria conosce Anya, orfana russa, la quale ricorda immediatamente dell’amata nipote. La ragazza infatti era proprio l’amata Anastasia.

2. Assassinio sul Nilo (1978)

Adattamento cinematografico del libro Poirot sul Nilo della Christie, il film rappresenta uno dei più famosi del regista John Guillermin. Il ruolo di Angela è quello di una scrittrice buffa, esagerata, che ama bere, come si è soliti fare i crociera. La storia è un giallo, che si svolge sulla crociera, quando ad un certo punto salta fuori un omicidio, che sarà solo il primo di tanti.

1. Il giullare del Re (1955)

Ancora una volta l’attrice interpreta una nobile, questa volta nei panni della principessa Guendalina, nel film di Norman Panara e Melvin Frank. La principessa è figlia di un malvagio re, che ottiene il potere dopo aver assassinato quasi tutti i reali, ad accezione di un neonato, scappato via. Il bambino viene trovato da una banda di ribelli, tra i quali spicca Hubert Hawkins. L’impavido personaggio si fingerà un giullare per entrare alla corte e portare giustizia.