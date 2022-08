La storia con Lulù, uno dei personaggi di spicco della passata edizione del GF, è stata al centro del gossip per tutta l'estate, adesso l'ufficializzazione di un nuovo amore: Manuel Bertuzzo si è fidanzato con un'altra ragazza. Le indiscrezioni su chi è la nuova fidanzata dell’ex nuotatore sono state confermate da uno scatto pubblicato su sui Social network proprio dalla ragazza e poi condiviso sul profilo di Manuel.

Si tratta di Angelica Beneveri. Scopriamo di più sulla bellissima romana che ha rubato il cuore di Manuel, età, lavoro e followers.

Con chi si è fidanzato Manuel Bortuzzo: ecco chi è Angelica Benevieri

Come abbiamo appena anticipato, è Angelica Benevieri la fidanzata che ha preso il posto della principessa Lulù. Giovanissima di età, ha appena 20 anni, è nota per la sua bellezza e per alcune collaborazioni televisive che l'hanno vista sul piccolo schermo di recente. Ha infatti partecipato al programma televisivo condotto da Cesare Bocci "Imperfetti sconosciuti" ed è comparsa nella fiction Rai “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Mora, formosa e appariscente, Angelica è anche una influencer con quasi 300mila followers su Tik Tok, il Social più in voga tra la Gen-Z. Secondo i rumors la loro relazione andrebbe avanti da qualche mese ma soltanto oggi è stato pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, in un bacio appassionato. Questa è la “prova” inconvertibile che Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono ufficialmente fidanzati.

Cosa sappiamo sulla rottura con Lulù Selassie

La relazione con la ex fidanzata Lulù era iniziata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, con numerosi alti e bassi. A gesti di affetto si sono quasi subito susseguiti scontri e liti dovuti ad una forte divergenza di carattere. La parola “fine” è stata voluta proprio da Manuel, stanco delle incomprensioni e delle liti con la principessa etiope. La ex invece avrebbe dichiarato pubblicamente che a spingere verso la fine della relazione sarebbero stati i genitori di Manuel, a causa di una antipatia nei suoi confronti.

Leggi anche: Chi è Giulio Fratini, il ricco impreditore fidanzato con Elisabetta Gregoraci