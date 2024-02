Chi è Angelina Cinquantini? La vita e la carriera dell’attrice

La giovanissima attrice italiana Angelina Cinquantini comincia la sua carriera fin da piccola, all’età di 8 anni. A renderla famosa, sicuramente la sua partecipazione al telefilm I Cesaroni 3, nel ruolo di Matilde.

In questo articolo, quindi, parliamo di Angelina Cinquantini, raccontando della sua vita privata, la carriera e il percorso per diventare attrice.

Angelina Cinquantini: vita privata

In merito alla vita privata della giovane attrice italiana Angelina Cinquantini si sa davvero poco.

L’attrice nasce a Roma, il 12 agosto del 1998 da entrambi genitori artisti, con papà francese e mamma italiana. Angelina Cinquantini ha quindi attualmente 25 anni.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo e del cinema avviene davvero da giovanissima, all’età di 8 anni.

In generale, l’attrice ha dedicato i suoi studi non soltanto attraverso una formazione artistica con tre anni di studio con Riccardo Bocci e Francesca Rizzi, ma ha ampliato le sue competenze studiando canto e recitazione.

Parallelamente alla sua passione per il cinema, Angelina Cinquantini ha portato avanti anche il suo percorso di studi universitario, ottenendo una laurea in psicologia con lode.

Al momento, l’attrice Angelina Cinquantini sta proseguendo il suo percorso di crescita professionale nell’ambito del cinema, frequentando il Acting Lab permanente di Alessandro Prete.

La filmografia di Angelina Cinquantini

Avendo esordito nel mondo dello spettacolo in tenera età, a soli 8 anni, l’attrice italiana Angelina Cinquantini vanta già di oltre 15 anni di carriera nel settore del cinema e della televisione.

A questo proposito, la carriera dell’attrice comincia con la serie TV diretta da Gabriele Salvatores, di Quo Vadis Baby?. Successivamente, Angelina Cinquantini fu scelta poi nel ruolo di attrice protagonista per il film Il mistero del lago.

In tal senso, il film con la regia di Marco Serafini, ha visto la Cinquantini come protagonista, interpretando Flora, la figlia di Luca Ward.

Tra le altre fiction in cui ha interpretato Angelina Cinquantini c’è anche il telefilm Medicina Generale 2.

A renderla nota ancora di più nel mondo dello spettacolo, è sicuramente il ruolo di Matilde nella celebre e amata fiction “I Cesaroni”. In particolare, l’attrice Angelina Cinquantini ha lavorato per la terza, quarta, quinta e sesta stagione del telefilm.

Successivamente, grazie all’intenso lavoro e studio di canto e danza, Angelina Cinquantini viene selezionata per il musical di Alice nel paese delle meraviglie, interpretando proprio la protagonista, Alice, nel 2012.

Con la regia di Christian Ginepro, Angelina Cinquantini ha così avuto l’occasione di calcare i più prestigiosi palchi italiani per la relazione del musical.

Nel 2014 viene poi scelta come protagonista di un altro musical, dalla regia di Mauro Mandolini. Si tratta del musical “La colpa è dei grandi?”, al teatro Brancaccio di Roma.

Tra gli altri lavori a teatro, anche: Notre Dame de Paris nel ruolo della protagonista Esmeralda nel 2016 con la regia di G. Di Tonno, nonché Vlad Dracula con il ruolo della co-protagonista Ada, con la regia di A. Avecone.

Ancora, nel 2020 Angelina Cinquantini è stata poi ingaggiata per il lungometraggio di Rayplay dalla regia di Marco Serafini, “Il cinema non si ferma”.

I successi più recenti di Angelina Cinquantini

Tra i suoi lavori più recenti, Angelina Cinquantini è stata scelta per lo spettacolo di Red Canzian dei Pooh, con la regia internazionale di Caroline Canters e Anthony Van Laast.

Lo spettacolo “Casanova Opera Pop”, l’ha vista interpretare il ruolo della protagonista femminile "Francesca Erizzo”, incidendo un album pubblicato poi su tutte le piattaforme di streaming.

Lo stesso spettacolo a cui ha partecipato la Cinquantini è stato poi successivamente trasmesso anche nelle sale cinematografiche per tre giornate.

Passiamo ora ai successi più recenti. A questo proposito, nel 2023 Angelina Cinquantini è stata ingaggiata per diversi ruoli, in particolare per alcune serie attualmente in onda.

Innanzitutto, “Viola come il mare 2” con la regia di A. Sweet e L.Barbo nel ruolo di Rita Angileri, e “Califano” per Rai 1 nel ruolo di Mita Medici, regia di A. Angelini.