Chi è Angelina Mango: da Amici 22 a Sanremo, tutto sulla cantante figlia d'arte

Angelina Mango si è fatta conoscere dal pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2022.

La giovane cantante è figlia d'arte: suo padre, infatti, è il cantautore è Giuseppe Mango, conosciuto semplicemente come Mango, scomparso l'8 dicembre 2014. Angelina ha deciso di non utilizzare un nome d'arte, mantenendo il cognome del padre per sottolineare il loro legame molto forte.

Dopo la vittoria della categoria canto ad Amici 22 e il successo dell'EP Voglia di vivere, la carriera di Angelina Mango ha preso il volo e nel 2024 partecipa a Sanremo tra i Big in gara.

Ecco chi è Angelina Mango.

Chi è Angelina Mango: vita e carriera della giovane cantante

Angelina Mango nasce a Maratea, in Basilicata, il 10 aprile 2001. Cresce a Lagonegro, in provincia di Potenza, insieme alla sua famiglia. Angelina è figlia d'arte: suo padre è il defunto cantautore Mango e sua madre è Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

Forse non a caso, l'amore per la musica le scorre nelle vene e accompagna Angelina per tutta la vita. Condivide questa grande passione con suo fratello maggiore Filippo, nato nel 1995, che suona la batteria.

La carriera di Angelina comincia quando è solo una bambina e in alcune occasione si esibisce insieme al padre.

Nel 2014, Angelina si iscrive al liceo scientifico. Quello stesso anno, l'8 dicembre, suo padre muore durante un concerto, a seguito di un arresto cardiaco. Lo shock per la notizia e il grande dolore spingono Angelina ad abbandonare momentaneamente gli studi.

Durante il lutto, la musica la salva. Nel 2016, Angelina si trasferisce a Milano e forma un gruppo musicale insieme a suo fratello Filippo. Lei canta, mentre Filippo Mango suona la batteria. I due si sono esibiti insieme al concertone del Primo Maggio a Roma nel 2021.

Per il suo EP di debutto, Monolocale, Angelina Mango collabora con Tiziano Ferro, da sempre grande amico della famiglia, che produce il singolo Walkman, uscito nel 2021.

Nel 2022, Angelina prova a dare una svolta alla sua carriera partecipando a Sanremo Giovani. Tuttavia, pur riuscendo a classificarsi tra i finalisti, non ottiene il successo sperato.

A quel punto, la cantante sceglie di partecipare ad Amici. Entra dopo aver vinto una sfida con il cantante Ascanio e gareggia nella squadra di Lorella Cuccarini. Ad Amici, Angelina si fa subito conoscere per il suo grande talento e spesso suona il pianoforte dal vivo. Durante il programma pubblica due singoli, Voglia di vivere e Ci pensiamo domani, che diventano subito hit.

Angelina arriva seconda, dopo il ballerino Mattia Zenzola, ma trionfa nella categoria canto. Uscita da Amici, Angelina rilascia l'EP Voglia di vivere, che si piazza secondo in classifica.

Nel 2023, l'artista è ospite ad Amici, dove presenta il singolo Che t'o dico a fa', pubblicato il 6 ottobre. Il mese dopo, Angelina parte per il suo primo tour, il Voglia di vivere Tour.

Nel 2024 partecipa per la prima volta tra i Big in gara al Festival di Sanremo.

Angelina Mango è figlia d'arte: ecco chi sono i genitori della cantante

Angelina Mango è nata e cresciuta con la passione per la musica che le scorre nel sangue. Entrambi i suoi genitori, infatti, sono grandi artisti italiani.

Suo padre è Giuseppe "Pino" Mango, conosciuto semplicemente come Mango. L'artista è noto per la sua particolare tecnica vocale, definita "semi-falsetto", e per il suo stile particolare, che unisce il pop e il rock al folk. Il suo stile è stato battezzato "pop mediterraneo".

Mango è scomparso tragicamente nel 2014, durante un concerto di beneficienza a Policoro l'8 dicembre. Mentre cantava uno dei suoi brani più amati, Oro, Mango ha accusato un malore. I medici hanno provato a rianimarlo, ma l'infarto ha stroncato il cantautore prima dell'arrivo in ospedale. Aveva da poco compiuto 60 anni.

La madre di Angelina è Laura Valente, nome d'arte di Laura Bortolotti. La cantante milanese è conosciuta soprattutto per essere stata la voce del gruppo Matia Bazar dal 1990, dopo l'abbandono di Antonella Ruggero. Il gruppo si scioglie nel 1998, quando il bassista Aldo Stellita muore prematuramente di tumore ai polmoni.

In seguito, Laura Valente porta avanti alcuni progetti da solista e nel 2007 duetta con il marito Mango al Festival di Sanremo.

Mango e Laura Valente sono stati insieme per 30 anni, dal 1983 fino alla morte dell'artista nel 2014. Si sono sposati solo nel 2004, dopo la nascita di entrambi i loro figli.

La vita privata di Angelina Mango: chi è il suo fidanzato Antonio Cirigliano

Angelina Mango è fidanzata con il chitarrista Antonio Cirigliano. I due stanno insieme da diversi anni e la loro relazione è iniziata con una bella amicizia.

Antonio e Angelina spesso collaborano e, infatti, Angelina l'ha voluto con lei e suo fratello Filippo sul palco del concertone del Primo Maggio nel 2021. Non a caso, l'amore per la musica li unisce da sempre.

La distanza, durante la partecipazione di Angelina ad Amici 2022, non ha indebolito il loro legame.