Anita e Paolo eliminati dal Grande Fratello, ecco cosa è successo fuori dalla casa

C'era da aspettarselo: alla vigilia della finalissima del Grande Fratello, che dopo mesi sta per giungere al termine, ci sono state due eliminazioni clamorose. Anita e Paolo sono stati eliminati e hanno dovuto interrompere definitivamente la propria avventura nella casa del Grande Fratello: ma cosa è successo una volta fuori dalla famosa porta rossa? Alcuni dettagli non sono proprio passati inosservati.

Anita e Paolo eliminati dal Grande Fratello: ecco cosa è successo

A un passo dalla finale del Grande Fratello, è stato decretato il terzo finalista e altri concorrenti hanno dovuto definitivamente abbandonare la casa più spiata d'Italia.

Dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, è Massimiliano Varrese il gieffino ad aggiudicarsi un posto in finale. Eliminati, invece, Anita Olivieri e Paolo Masella. Dopo sei mesi e tante avventure, con Anita sempre più vicina ad Alessio e Paolo che ha fatto breccia nel cuore di Letizia, i due hanno dovuto dire addio per sempre alla Casa del GF. Al televoto Anita non ha potuto fare niente contro Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Il secondo eliminato della serata, invece, è il macellaio romano, che ha perso la sfida al televoto flash con Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi.

Varcata la porta rossa, la prima eliminata della serata ha tirato le somme alla luce dei mesi trascorsi sotto i riflettori. Le parole hanno colpito i fan:

Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Non so, ma non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi, penso di aver dato tutta me stessa ed essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. Sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me, questa è la mia più grande vittoria e per questo vi dico che sono davvero felice di com’è andata.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Benvenuta in Studio, Anita! #GrandeFratello pic.twitter.com/FG32Lm1m4P — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Paolo e l'amore con Letizia

A caldo, subito dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello, anche Paolo ha voluto lasciare un commento in merito all'avventura appena terminata. Il suo pensiero va a Letizia, la coinquilina che - dopo una bella amicizia - è riuscita a rubargli il cuore.

A tal proposito, ha dichiarato: