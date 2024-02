Chi è Anna Frau, la mamma di Mahmood: età, lavoro, vita privata, marito

Chi è Anna Frau? Questo nome non dirà molto sebbene sia una persona molto importante che fa parte della vita del famoso artista Mahmood. La signora Frau è la mamma del cantante che ha partecipato al suo terzo festival di Sanremo conquistando il sesto posto. Ecco qualche dettaglio noto della sua vita privata e il legame profondo con la Sardegna, trasmesso anche al figlio.

Chi è Anna Frau: età, lavoro, vita privata, marito, Mahmood

Anna Frau, come abbiamo già anticipato, è la madre del cantante italiano, con origine egiziane, Alessandro Mahmood. Lei è sarda, per la precisione di Orosei, in provincia di Nuoro. Non sono note né la sua età né la sua data di nascita in quanto è una donna molto gelosa della sua privacy, rispettata anche dal figlio che ha deciso di non darla troppo in pasto al mondo del gossip e dello spettacolo. Allo stesso modo non è noto il lavoro che svolge.

Sono noti però alcuni dettagli sulla vita privata di Anna Frau perché sono relativi alla sua situazione familiare, raccontata da Mahmood nei suoi brani di successo. Il marito della Frau e padre del cantante ha abbandonato la sua famiglia quando Mahmood era ancora molto giovane. Per tale motivo, mamma Anna, ha dovuto crescere senza l'aiuto di un compagno il giovane Alessandro. L'artista ha spesso affermato, infatti, che la madre è stata molto importante per lui perché gli ha fatto anche da padre.

Queste dinamiche familiari, ad esempio, sono raccontate nella canzone Soldi, con la quale Mahmood ha vinto il suo primo Festival di Sanremo nel 2019.

Anna Frau, oltre ad aver dato tanto amore al figlio e ad averlo supportato nella sua carriera da cantante, gli ha trasmesso anche un forte amore viscerale con la sua terra: la Sardegna. Alessandro Mahmood, infatti, ha spesso dichiarato che è molto legato all'isola.

Il forte legame con la Sardegna trasmesso a Mahmood

Come abbiamo già anticipato, Anna Frau è sarda e l'amore e il legame per la sua terra li ha trasmessi al figlio. Un episodio significativo che testimonia tale senso di appartenenza risale al 2022. Alessandro Mahmood aveva appena vinto il Festival di Sanremo insieme a Blanco con il brano Brividi e tra le prime persone che aveva abbracciato e ringraziato c'era mamma Anna. Il cantante, allora, tra le braccia della madre aveva utilizzato un espressione della lingua sarda:

Giù ti la credia crasa.

Che significa: Già l'avresti creduto domani.

Mahmood ha dimostrato anche al Festival di Sanremo 2024 il suo forte legame con la Sardegna che gli è stato trasmesso dalla madre. L'artista, infatti, durante la serata cover ha deciso di esibirsi sulle note di Come è profondo il mare insieme ai Tenores di Bitti che si sono esibiti cantando in sardo.

Leggi anche: Mahmood, Nei letti degli altri: testo e significato