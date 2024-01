Chi è Annalisa Scarrone: titolo di studio, vita privata e canzoni famose

Annalisa Scarrone , conosciuta semplicemente come Annalisa, è una delle cantanti uscite dal talent Amici di Maria De Filippi del 2011, dove ha partecipato come solista classificandosi seconda.

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa è molto conosciuta per alcuni tormentoni come "Tropicana" o "Bellissima", in cima alle classifiche dell'ultimo periodo.

Scopriamo quindi chi è Annalisa analizzando la sua biografia e la sua carriera.

Chi è Annalisa: laurea e carriera della cantante

Annalisa è nata a Savona, ma è crescita a Carcare, in Val Bormida. Sin da quando era bambina si è avvicinata alla musica, prima studiando chitarra classica e poi dedicandosi allo studio del pianoforte e del flauto traverso.

Nella sua giovinezza ha affiancato alla musica anche un'altra professione: la cameriera. Dal 2004 al 2006, inoltre, ha lavorato come corista nell’orchestra Bruni di Cuneo.

Ha partecipato a numerosi concorsi letterari e spettacoli teatrali, ed è poi diventata autrice, compositrice e frontwoman del gruppo rock alternativo Malvasia. Dal suo ingresso la band ha però cambiato nome, diventando leNoire.

Nel 2010 ha raggiunto un picco di notorietà televisiva grazie alla partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, e da lì la sua carriera musicale inizia a decollare.

Due anni prima di partecipare a Sanremo, però, Annalisa ha ottenuto una laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Torino.

Annalisa, una carriera ricca di successi

La partecipazione ad Amici è stata il trampolino di lancio per la lunga carriera di Annalisa. Nel talent di Maria De Filippi, infatti, è arrivata in finale, classificandosi seconda nella categoria canto e vincendo il premio della critica giornalistica del valore di 50.000 euro, offerto da Tezenis.

Subito dopo Amici, Annalisa ha pubblicato il suo primo album, Nali, prodotto da Warner Music Italy. Al suo interno c'è uno dei brani che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, Diamante lei e luce lui.

Da questo momento Annalisa ha iniziato la sua lunga carriera internazionale:

• ha inciso altri sei album

• ha partecipato più volte al Festival di Sanremo sia come concorrente sia come accompagnatrice

• Ha svolto diverse collaborazioni Tra queste, le più importanti sono: 1. nel 2014, con Moreno, Alessandra Amoroso, Raige, Diego Calvetti e Nomadi 2. nel 2016 ha partecipato a RadioItaliaLive - Il concerto insieme a Laura Pausini, Francesca Michielin, Fedez. Il 2016 è l'anno doro per Annalisa: insieme a Benji & Fede ha cantato il brano Tutta per una ragione, mentre con Rocco Hunt è uscito il brano Stella Cadente.



Alla carriera musicale ha poi affiancato anche quella televisiva e cinematografica. Annalisa ha infatti recitato in "Babbo Natale non viene da Nord", e ha condotto dal 2015 al 2019 il programma di divulgazione scientifica "Tutta colpa di…", in onda su Italia 1.

Annalisa e Sanremo: tutte le partecipazioni al Festival

Annalisa ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, non solo come ospite ma anche tra i Big in gara. Scopriamo quali sono state le sue partecipazioni:

• l'esordio sul palco dell'Ariston è avvenuto nel 2013, con il brano Non so ballare, scritta da Ermal Meta, e Scintille Quest'ultimo è rimasto in gara piazzandosi al nono posto nella classifica finale.

• nel 2015 è tornata a Sanremo con il brano Una finestra tra le stelle, scritto e composto da Kekko Silvestre, leader del gruppo Modà, chiudendo la gara al quarto posto.

• undicesimo posto per la sua terza partecipazione alla kermesse con il brano Il diluvio universale.

• nel 2018 partecipa ancora a Sanremo e arriva terza, con Il mondo prima di te.

• nel 2021 Annalisa è tornata all'Ariston con il brano Dieci (settimo posto in classifica), mentre nella serata cover ha presentato La Musica è Finita di Ornella Vanoni

Anche nella 74° edizione del Festival di Sanremo Annalisa sarà uno dei big in gara, partecipando con la canzone "Sinceramente". Il successo avuto nell'ultimo periodo potrà sicuramente essere uno dei punti a favore per farla posizionare nella parte alta della classifica.

Vita privata: il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia

Non sappiamo molto sulla vita privata di Annalisa. La nota cantante, infatti, è sempre stata molto riservata.

Fino al 2017 ha avuto un'importante storia d'amore con Davide Simonetta, cantante e produttore musicale. Nonostante la fine della loro relazione, Annalisa ha sempre dichiarato di aver mantenuto un buon rapporto di amicizia con Davide Simonetta. I due, infatti, continuano a lavorare insieme.

Nel 2023 la cantante è uscita allo scoperto sulla sua vita amorosa. Nel corso dell'estate, infatti, Annalisa si è sposata con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere.

I due si sono sposati prima in forma segreta ad Assisi e poi hanno festeggiato con amici e parenti in Liguria, terra natia di Annalisa.